Sorin Grindeanu, SINGUR în cursa pentru șefia PSD. De ce s-a retras Titus Corlățean

13 oct. 2025, 08:45, Știri politice
Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acest anunță că nu are sprijin. „Proiectul meu nu este posibil”, afirmă el. Mai mult decât atât, Corlățean este hotărât să părăsească barca PSD, după 24 de ani.

Social-democratul face anunțul cu câteva ore înaintea întrunirii Consiliului Politic Național al PSD, care va stabili data organizării Congresului.

Corlățean a avut opinii vehemente la adresa conducerii interimare a PSD, în ultimul timp, și afirmă că a vrut șefia partidului pentru a „construi o echipă serioasă”.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni”, afirmă acesta.

Senatorul lansează acuzații la adresa celor care „sunt la butoane” și constată că în PSD nu mai sunt „bărbați politici”.

„Am descoperit pentru că așa este, când cineva este la Kiseleff și are butoane, are putere, are influența, are bani, prin instrumentele sale din spațiul public, și-a permis să lanseze tot felul de acuzații. Am descoperit că sunt fie omul rușilor, fie al chinezilor. Că am averi ne măsurate. (…) Trebuie să constat că PSD-ul de astăzi găsim tot mai puțini bărbați politici”.

Corlățean lasă de înțeles că va părăsi PSD, „cu fruntea sus”, după 24 de ani, întrucât partidul „nu mai are viață politică vie și democratică”.

„Este o concluzie tristă care arată că, din păcate, PSD-ul nu mai are o viață politică democratică, vie în partid și asta înseamnă moartea politică a unui partid. Închei, practic un ciclu de 24 de ani în politică. Întotdeauna în PSD, la bine și la greu. Nu regret existența mea în Partidul Social Democrat, în toți acești ani. Ținem legătura și sperăm să fie mai bine pentru România în următorii ani, deși direcția așa cum o văd eu în clipa de față, cel puțin în PSD, este mai degrabă descurajantă”, afirmă el, într-un clip firlat din fața Senatului.


