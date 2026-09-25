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Piedone spulbera imaginea creată de propaganda lui Bolojan. Mitul „Mesia Ilie” versus „micul dictator”

Piedone spulbera imaginea creată de propaganda lui Bolojan. Mitul
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, comentează prestația premierului demis, Ilie Bolojan, din perspectiva mitului de „salvator”, promovat intens de către aparatul de propagandă al liderului liberal, la momentul numirii în funcție. Bolojan s-a dovedit a fi, mai degrabă, un politician care nu a reușit să comunice cu cetățenii și care nu și-a asumat responsabilitatea, în privința măsurilor de austeritate, cu impact dezastruos asupra economiei și a românilor. Piedone concluzionează că Bolojan se aseamănă unui „dictator”, care se așteaptă la admirație necondiționată din partea cetățenilor, indiferent de acțiunile sale.

Cristian Popescu Piedone îi reamintește lui Ilie Bolojan că românii au fost nevoiți să se confrunte, brusc, cu o mulțime de lipsuri, de la majorarea TVA-ului, la tăieri de salarii, pensii, dar și concedieri. Bolojan a devenit, astfel, unul dintre cei mai nepopulari premieri din România postdecembristă, însă pare să ignore acest aspect. Potrivit fostului primar al sectorului 5, Bolojan pare să sufere de un „complex mesianic”.

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„Oameni buni, pe Mesia Ilie îl supără până la boală, populația. Altfel spus, boala lui e populația!
Există o suferință aparte a conducătorului convins că are întotdeauna dreptate: aceea de a descoperi că oamenii nu sunt obligați să-i admire demonstrația.

Ilie, după ce a stat și s-a admirat o oră în oglindă (de frumos ce e), explică mult. Sacadat, fără legătură cu subiectul, dar bagă multă explicție în speranța că privitorul o să uite până fuge el de la pupitru, că Mesia Ilie i-a băgat mâna-n buzunar până la cot. Că l-a furat! Că i-a furat viitorul lui dar și a-l copiilor lui”, spune Piedone într-o postare pe Facebook.

Bolojan, de la mitul „salvatorului” la realitatea „dictatorului”

Totodată, Cristian Popescu Piedone menționează și faptul că Bolojan este incapabil de a conștientiza cosecințele pe care deciziile sale le-au avut asupra cetățenilor și se consideră atotștiutor, caracteristici specifice unui „dictator”, mai subliniază Cristian Popescu Piedone.

„El, ca orice (încă) mic dictator, vede o operă.
Cetățeanul vede nota de plată.
Ce lipsă de viziune, de sensibilitate, aproape!
Să construiești atâta teorie, să așezi atâtea explicații una peste alta, iar omul să vină, cu vulgaritatea vieții de zi cu zi, și să întrebe cât îl mai costă încă o explicație!

Pentru că la fiecare ieșire în public, Mesia Ilie ne mai fura câțiva ani din viață!”, mai precizează Cristian Popescu Piedone.

„Un conducător îndrăgostit de propria-i imagine”

Piedone face aluzie și la faptul că, în ciuda demiterii în urmă cu mai mult de patru luni, prin moțiune de cenzură, Bolojan a insistat să rămână interimar la Palatul Victoria, ceea ce a adâncit criza politică.

„Aici orgoliul administrativ începe să sufere. Pentru că tu ai nenorocit o țară din cauză că, trecând peste faptul că n-ai coloană vertebrală deloc, viziune (aici lista e lungă rău) te-ai lăsat pradă pacătului capital: orgoliul! Tu, Ilie, ești un bolojan foarte orgolios!
Iar uneori, pentru un conducător îndrăgostit de propria-i imagine, cea mai dureroasă clipă nu este aceea în care populația nu-l înțelege. Ilie, du-te de unde ai venit și rămâi acolo! Și ia-ți și adepții cu tine!”, mai spune Piedone.

Conducerea PNL și-a numit oamenii la conducerea ministerelor din Guvernul Mureșan

Săptămâna trecută, după patru luni de criză gruvernamentală, președintele Nicușor Dan a făcut a treia desemnare de premier, în persoana liberalului Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR-UDMR.

Vineri, 25 septembrie, în urma Biroului Politic Național al PNL, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvând al PNL, a anunțat că liberalii vor conduce șapte dintre cele 16 ministere ale Guvernului Mureșan, în cazul în care acesta va fi învestit de Parlament.

Pe listă se află doar nume care fac parte din aripa partidului care îl susține pe liderul Ilie Bolojan. Niciunul dintre „disidenții” din grupul conservator al liberalilor – care i-au îndemnat pe parlamentari să voteze Guvernul Mureșan – nu a fost inclus în schema de guvernare. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, va ocupa atât funcția de vicepremier, cât și pe cea de ministru al Afacerilor Interne.

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