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Premierul Canadei, Mark Carney, dezvăluie că a luat în considerare scenariul unei acțiuni militare sau al unei anexări din partea Statelor Unite

Premierul Canadei, Mark Carney, dezvăluie că a luat în considerare scenariul unei acțiuni militare sau al unei anexări din partea Statelor Unite
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Premierul Canadei, Mark Carney, a confirmat în cadrul unui interviu pentru publicația New York Times că țara sa a analizat riscul unei acțiuni militare sau anexări din partea Statelor Unite. Carney a explicat că, deși acest scenariu este puțin probabil, ar fi fost un gest iresponsabil pentru guvernul său să nu efectueze un management al riscurilor pentru astfel de situații extreme.

Declarațiile prim-ministrului canadian au venit pe fondul unor deteriorări a relațiilor diplomatice și economice dintre Ottawa și Washington în ultima perioadă. După ce negocierile comerciale dintre cele două state au eșuat în luna august, Donald Trump a impus tarife vamale de 50% pentru mărfurile canadiene în valoare de 28 de miliarde de dolari, ceea ce a provocat măsuri punitive similare din partea Canadei. De asemenea, Donald Trump a declarat public de mai multe ori, încă de la revenirea la Casa Albă, că ar putea forța Canada către o uniune politică, numind adesea țara vecină drept „al 51-lea stat american”.

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Când a fost întrebat dacă a luat în serios amenințările lui Trump de a transforma Canada într-unul dintre cele 51 de state membre, Carney a sugerat că a examinat cu atenție posibilitatea unei acțiuni militare conduse de SUA, dar a refuzat să discute în detaliu ce implică aceasta.

„Acesta este doar managementul riscului. Nu este un scenariu de bază, dar ar fi iresponsabil să nu ne pregătim”, a precizat Carney.

În tonul declarațiilor lui Mark Carney, ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, a confirmat joi în cadrul unui interviu pentru CBC News că toate armatele lumii au scenarii ipotetice de risc.

Cele două țări au relații istorice strânse și cea mai lungă graniță teritorială neprotejată din lume. Cu toate acestea, diferența în potențialul militar este enormă: SUA are aproximativ 1,3 milioane de militari activi, în timp ce Canada are puțin peste 100.000 de forțe regulate și de rezervă.

Declarația premierului canadian a fost făcută la scurt timp după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus Canadei o legătură mai strânsă cu UE, un gest pe care președintele SUA l-a numit un posibil „act ostil”.

Pentru a diminua gradul de dependență față de Statele Unite în fața acestor tensiuni, guvernul condus de Carney a adoptat o strategie de diversificare a relațiilor și furnizorilor Canadei. Premierul a precizat pentru New York Times că a luat în considerare reducerea dependenței de rețeaua de internet prin satelit Starlink; luarea în considerare a unor alternative pentru avioanele F-35 americane; aprofundarea relațiilor economice cu China.

Această schimbare de abordare în relațiile interstatale a lăsat Canadei un gust amar, precizează premierul de la Ottawa: „Sunt anumite lucruri pe care, odată ce le-ai văzut, nu le mai poți uita”.

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