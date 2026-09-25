Liberalii care vor conduce șapte dintre cele 16 ministere ale Guvernului Mureșan, în cazul în care acesta va fi învestit de Parlament, au fost confirmați vineri, 25 septembrie, în ședința Biroului Politic Național al PNL. Pe listă se află doar nume care fac parte din aripa partidului care îl susține pe liderul Ilie Bolojan. Niciunul dintre „disidenții” din grupul conservator al liberalilor – care i-au îndemnat pe parlamentari să voteze Guvernul Mureșan – nu a fost inclus în schema de guvernare. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, va ocupa atât funcția de vicepremier, cât și pe cea de ministru al Afacerilor Interne.

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Cine sunt cei șapte liberali pe care partidul îi propune la conducerea ministerelor din Guvernul Mureșan

În lista prezentată de purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, se regăsesc nu mai puțin de șapte liberali. Pe lângă aceștia, printre numele deja confirmate, se află și fosta judecătoare Andrea Chiș – susținută atât de PNL, cât și de USR și UDMR – care va ocupa funcția de ministru al Justiției.

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare

Ministrul Justiției: Andrea Chiș

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru

Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

Programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan, aprobat în unanimitate de PNL / „Continuă reformele începute de Bolojan”

De asemenea, membrii Biroului Politic Național al PNL au validat în unanimitate programul de guvernare prezentat de europarlamentarul desemnat pentru a forma următorul Executiv cu puteri depline.

„PNL susține un program de guvernare pentru modernizarea României, care continuă reformele începute de Guvernul Ilie Bolojan și pune accent pe creșterea economică în condiții de responsabilitate față de finanțele țării”, au transmis reprezentanții partidului.