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Avertisment sumbru lansat de Bill Gates. Inteligența artificială este suficient de puternică pentru a crea „un miliard de morți”

Avertisment sumbru lansat de Bill Gates. Inteligența artificială este suficient de puternică pentru a crea „un miliard de morți”
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Bill Gates a avertizat vineri, în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC News, că inteligența artificială (AI) este suficient de puternică pentru a genera evenimente care pot cauza „un miliard de morți”. De asemenea, fondatorul Microsoft își imaginează un viitor în care AI va distruge omenirea, scrie Axios.

Miliardarul a precizat că pericolul nu vine de la tehnologia în sine, care scapă singură de sub control, ci din utilizarea ei ca armă.

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Bill Gates, cunoscut drept unul dintre cei mai optimiști oameni din tehnologie, a început în ultima perioadă să lanseze avertismente cu privire la pericolele pe care le reprezintă inteligența artificială. Noile sale comentarii au venit în contextul în care liderii din domeniul tech și guvernul american analizează în prezent modalități de gestionare a temerilor legate de o apocalipsă creată de AI.

„Chiar dacă este destul de greu să ajungi la 100%, nu a existat niciodată o armă la fel de puternică precum combinația dintre oameni cu intenții rele și cele mai recente instrumente AI”, a precizat Gates.

Riscurile majore pe care le vede fondatorul Microsoft includ atacuri cibernetice masive, utilizarea AI pentru a crea arme biologice sofisticate și campanii globale de dezinformare sau fraudă. Anterior, Gates a publicat în luna august o notă în care definea AI-ul drept o tehnologie mai importantă decât aproape oricare alta din istorie.

Gates a subliniat vineri la emisiunea de la NBC News că „nimeni nu crede că autoreglementarea companiilor din tech este suficientă”, deoarece laboratoarele de cercetare se află într-o cursă acerbă și nu se vor opri de la sine. O abordare similară față de AI a fost prezentată și zilele acestea la Casa Albă de către președintele chinez Xi Jinping, care a sugerat că inteligența artificială are nevoie de reglementare. Pe de altă parte, Donald Trump susține o politică opusă pentru a impulsiona companiile americane în cursa din acest domeniu împotriva Chinei.

Pentru a evita un scenariu catastrofal, Bill Gates cere o intervenție fermă din partea autorităților, iar politicienii trebuie să creeze rapid un cadru legal pentru a monitoriza sistemele AI de mare risc.

Deși avertismentul lui Gates este unul sumbru, fondatorul Microsoft rămâne un promotor al utilității acestei tehnologii. Spre exemplu, prin intermediul Fundației Gates, acesta a anunțat investiții de 1 miliard de dolari pentru a folosi inteligența artificială în scopuri umanitare, cum ar fi descoperirea de noi vaccinuri, sprijinirea agriculturii și îmbunătățirea educației în țările sărace.

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