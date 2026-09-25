Surpriza USR din Guvernul Mureșan: Cătălin Drulă, în mandatul căruia nu s-a inaugurat niciun km de autostradă, se întoarce chiar la Transporturi

USR și-a validat lista de miniștri pe care îi propune pentru viitorul cabinet condus de Siegfried Mureșan și a decis să-i păstreze pe actualii ,,care au performat‘‘. Comitetul Politic al partidului a aprobat atât participarea la guvernare, cât și programul viitorului Executiv. Surpriza useriștilor o reprezintă readucerea în prim-plan a lui Cătălin Drulă, propus la Transporturi, omul căruia i se mai spunea și ,,zero kilometri’’, aluzie la faptul că în mandatul său nu s-a construit niciun kilometru de autostradă.

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Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor între 23 decembrie 2020 și 8 septembrie 2021, nu a reușit să inaugureze niciun kilometru de autostradă.

Redăm mai jos cronologia inaugurărilor de autostrăzi din România în perioada 2019-2022, toate în afara mandatului lui Cătălin Drulă.

2019 — 43,10 km

14 august 2019 — A1 Lugoj–Deva, Lot 4: 22 km. CNAIR anunța deschiderea circulației pe cei 22 km dintre Șoimuș și Ilia.

23 decembrie 2019 — A1 Lugoj–Deva, Lot 3: 21,1 km. Tronsonul Ilia–Holdea a fost deschis cu restricții temporare de viteză și tonaj. Comunicarea CNAIR preciza explicit „21,1 kilometri noi”.

Total 2019: 22 + 21,1 = 43,10 km.

2020 — 60,619 km

4 septembrie 2020 — A3 Biharia–Borș: 5,35 km. Comunicatul CNAIR consemnează deschiderea traficului în 04.09.2020 și lungimea de 5,35 km. Lungimea este confirmată și într-un document oficial al programului POIM: km 59+100–64+450, 5,35 km.

18 septembrie 2020 — A3 Iernut–Chețani: 17,9 km. CNAIR a anunțat deschiderea sectorului la ora 18:00, lungimea fiind de 17,9 km.

2 decembrie 2020 — A7 / Varianta Ocolitoare Bacău: 16,269 km la profil de autostradă. Contractul includea sectorul suprapus viitoarei A7 între km 2+413 și km 18+682, adică 16,269 km de autostradă.

3 decembrie 2020 — A10 Sebeș–Turda, Lot 1: 14,8 km. La acea dată au fost deschiși efectiv traficului 14,8 km din cei 17 km ai lotului.

17 decembrie 2020 — A3 Râșnov–Cristian: 6,3 km de autostradă. CNAIR precizează 6,3 km în regim de autostradă, plus aproximativ 3,56 km drum de legătură; eu nu am inclus drumul de legătură în totalul de autostradă. Lungimea de 6,3 km este confirmată și în documentația oficială POIM.

Total strict autostradă 2020: 5,35 + 17,9 + 16,269 + 14,8 + 6,3 = 60,619 km, adică aproximativ 60,62 km. Retrospectiva Agerpres pentru 2020 indică de asemenea aproximativ 60 km de autostradă deschiși în acel an

2021

Sunt două deschideri principale:

30 noiembrie 2021 — A10 Sebeș–Turda, Lot 2: 24,25 km. Lotul dintre Alba Iulia Nord și Aiud, km 17+000–41+250, a fost deschis pe 30.11.2021.

În aceeași zi au devenit circulabile și unele porțiuni scurte adiacente ale loturilor 1 și 3 care nu fuseseră folosite anterior. Din acest motiv, sursele care calculează „kilometri efectiv noi accesibili șoferilor” dau pentru eveniment o cifră mai mare decât cei 24,25 km ai Lotului 2. Unele evaluări ajung la aproximativ 28,75 km deschiși efectiv în acea zi. Pentru o comparație administrativă curată, însă, cifra contractuală oficială a tronsonului inaugurat este 24,25 km.

6 decembrie 2021 — A3 Târgu Mureș–Ungheni: 4,5 km de autostradă. Proiectul conține 4,5 km de autostradă + 4,7 km drum de legătură; în tabel am numărat doar cei 4,5 km de autostradă.

Așadar, pe criteriul lungimii tronsoanelor de autostradă propriu-zise inaugurate, rezultă cel puțin:

24,25 + 4,50 = 28,75 km.

Dacă incluzi și micile porțiuni A10 anterior neutilizabile care au devenit circulabile pe 30 noiembrie, bilanțul „kilometri noi efectiv deschiși traficului” este în jur de 33–34 km, ceea ce explică de ce unele bilanțuri de presă dau „aproape 34 km”.

2022 — 13,17 km

15 decembrie 2022 — A1 Sibiu–Pitești, Secțiunea 1 Sibiu–Boița: 13,17 km. Acesta a fost singurul tronson nou de autostradă inaugurat în 2022. Agerpres consemnează explicit data de 15 decembrie 2022 și lungimea de 13,17 km.

Total 2022: 13,17 km.

Drulă, propus la Transporturi din nou

Validările vin în aceeași zi în care PNL și UDMR și-au stabilit propriile echipe guvernamentale. Formula negociată între cele trei formațiuni prevede șapte portofolii pentru PNL, cinci pentru USR și trei pentru UDMR, în timp ce Ministerul Justiției ar urma să fie ocupat de un independent.

„Am demonstrat că putem guverna altfel: cu rezultate, nu cu promisiuni. Miniștrii USR au livrat reforme pe care România le aștepta de ani de zile, iar votul de astăzi le reconfirmă mandatul. Intrăm în Guvernul Mureșan cu un obiectiv simplu: banii publici bine gestionați și un trai mai bun pentru fiecare român”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

USR îi propune pe Radu Miruță la Ministerul Apărării Naționale, Diana Buzoianu la Ministerul Mediului, Oana Țoiu la Ministerul Afacerilor Externe, Irineu Darău la Ministerul Economiei și Cătălin Drulă la Ministerul Transporturilor.

Fostul lider USR revine așadar pe un fotoliu pe care l-a mai ocupat din decembrie 2020 până în septembrie 2021, în timpul guvernului Florin Câțu.

Cum îl caracterizează USR pe Cătălin Drulă

,,Deputat de Timiș, 45 de ani, informatician format la Toronto, fost inginer la Zipline și fondator al Asociației Pro Infrastructură. În cele opt luni de mandat din 2021, a deblocat șantiere și a atras 3,7 mld. lei din fonduri europene. A inclus A7 (Autostrada Moldovei) în PNRR și a făcut ordine la Metrorex. Multe proiecte inaugurate ulterior au pornit în mandatul lui”, se arată în comunicatul USR.

Drulă, eșec și la Capitală

La începutul lui noiembrie 2025, Cătălin Drulă a fost propunerea USR la Primăria Capitalei și a declarat că candidează sub sloganul „Împreună pe drumul onest”.

Și liberalii au decis în ședința Biroului Politic Național cine sunt ministri care vor fi în guvernul Mureșan. Pe listă se află doar nume care fac parte din aripa partidului care îl susține pe liderul Ilie Bolojan. Niciunul dintre „disidenții” din grupul conservator al liberalilor – care i-au îndemnat pe parlamentari să voteze Guvernul Mureșan – nu a fost inclus în schema de guvernare. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, va ocupa atât funcția de vicepremier cât și funcția de ministru al Afacerilor Interne.