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Jaf de 387,5 milioane de dolari în criptomonede. Hackerii au spart o mare platformă de tranzacționare. Coreea de Nord, principalul suspect

Jaf de 387,5 milioane de dolari în criptomonede. Hackerii au spart o mare platformă de tranzacționare. Coreea de Nord, principalul suspect
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Bitget, una dintre marile platforme de tranzacționare a criptomonedelor, a fost ținta unui atac cibernetic în urma căruia au fost transferate active în valoare de 387,5 milioane de dolari către adrese controlate de hackeri. Compania suspectează că în spatele atacului s-ar afla hackeri din Coreea de Nord.

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Coreea de Nord, principalul suspect

CEO-ul Bitget, Gracy Chen, a precizat că anchetatorii au identificat adrese IP asociate unor servicii VPN care ar mai fi fost utilizate de o grupare de hackeri din Coreea de Nord.

Chen a spus că și modul în care s-a desfășurat atacul prezintă asemănări cu operațiuni atribuite anterior unor actori nord-coreeni.

Potrivit lui Chen, hackerii au compromis un sistem critic din infrastructura companiei și l-au folosit pentru a falsifica datele tranzacțiilor.

Aproape 390 de milioane de dolari transferați

Atacul a avut loc pe 24 septembrie. Sistemele de securitate ale Bitget au detectat transferuri neautorizate din unele dintre portofelele companiei.

Inițial, Bitget a estimat valoarea activelor transferate la 351,6 milioane de dolari. După o analiză mai amplă a tranzacțiilor, compania a revizuit suma la 387,5 milioane de dolari.

Bitget precizează că suma mai mare nu înseamnă că au avut loc noi transferuri neautorizate. Diferența provine din includerea unor active de pe rețelele Zcash și TRON, care nu fuseseră contabilizate în prima estimare.

Printre activele transferate se numără XRP, Ether, USDT, Zcash, USDC, BNB, Avalanche și TRX.

Retragerile au fost suspendate

Bitget a suspendat temporar retragerile imediat după atac, ca măsură de precauție. Depunerile și tranzacționarea au continuat să funcționeze.

Compania spune că incidentul este sub control și că nu mai sunt posibile alte transferuri neautorizate. Investigația este realizată împreună cu firmele de securitate Mandiant și SlowMist.

Bitget spune că vulnerabilitatea exploatată de hackeri a fost identificată și remediată. Echipele tehnice verifică în continuare sistemele înainte de reluarea retragerilor.

Compania urma să anunțe până pe 26 septembrie, la ora 07:00, ora României, când vor fi reluate retragerile.

Portofelele reci nu au fost afectate

Atacul a vizat o parte dintre portofelele online ale companiei. Bitget susține că portofelele reci, păstrate offline, nu au fost afectate.

Compania spune că soldurile utilizatorilor sunt protejate, iar eventualele pierderi sunt acoperite de fondul său de protecție, care depășește 464 de milioane de dolari.

Potrivit platformei de analiză blockchain Lookonchain, hackerii au schimbat aproximativ 183 de milioane de dolari din fondurile transferate în Ether.

O parte dintre active au fost deja înghețate prin colaborarea dintre Bitget, alte platforme de tranzacționare, proiecte blockchain și firme de securitate.

Bitget oferă recompense pentru recuperarea banilor

Compania a lansat și un program prin care oferă recompense celor care contribuie direct la înghețarea sau recuperarea fondurilor.

Recompensa este de 5% din valoarea fondurilor înghețate și, separat, de 5% din valoarea fondurilor recuperate. Bitget precizează că fondurile blocate sau recuperate în urma unor proceduri judiciare ori a intervenției autorităților nu intră în program.

Atacul vine după alte incidente majore din industria cripto

La începutul lunii septembrie, aproximativ 320 de milioane de dolari în Bitcoin au fost furați dintr-un portofel utilizat de Liquid Network. În august, atacul asupra portofelului Bitcoin offline Coldcard a ridicat, de asemenea, întrebări privind metodele considerate cele mai sigure pentru stocarea criptomonedelor.

Fondată în 2018, Bitget este una dintre marile platforme centralizate de tranzacționare a criptomonedelor. Compania s-a extins rapid după prăbușirea FTX din 2022, când traderii și-au mutat activitatea către platformele care au rămas operaționale. Potrivit site-ului Bitget, compania are în prezent 120 de milioane de utilizatori înregistrați și este înregistrată în Seychelles.

„Este un nou semnal de alarmă”

Esme Pau, șefa departamentelor de piețe de capital și politici la compania de securitate blockchain CertiK, a descris atacul drept unul dintre cele mai importante incidente care au vizat o bursă centralizată de criptomonede în 2026.

„Este un nou semnal de alarmă pentru industria activelor digitale”, a spus Pau, adăugând că amploarea atacului transformă incidentul dintr-o problemă de securitate într-un eveniment de criză.

Aneirin Flynn, directorul executiv al companiei de tehnologie pentru securitate cibernetică FailSafe, a spus că atacul pune sub semnul întrebării securitatea portofelelor online ale marilor platforme.

„Chiar dacă fondul lor de protecție acoperă pierderea, o breșă de această amploare afectează grav încrederea instituțională în infrastructura cripto”, a declarat Flynn.

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