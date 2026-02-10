Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, reușește „performanța” de a ieși din nou în prim-plan după ce, în mediul online, au apărut fotografii de la o petrecere organizată de controversatul afacerist Dragoș Sprînceană.

Între Muraru și Sprînceană pare să existe o relație „bine pusă la punct”, de mai multă vreme, astfel că o invitație pe iahtul celui din urmă nu ar trebui să mai surprindă pe nimeni.

Dragoș Sprînceană și-a construit o imagine de afacerist de succes, cu presupuse conexiuni la nivelul cel mai înalt al politicii americane, numai că informații de ultimă oră arată că „perdeaua de fum” nu poate ascunde datoriile, fuga de creditori și de citații. (mai multe detalii AICI)

Ambasadorul României în SUA, echipat cu tricou mulat

Jurnalistul Robert Turcescu a postat pe pagina sa de Facebook fotografiile în care Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, se află pe un iaht, alături de afaceristul Dragoș Sprînceană – ochelari de soare și nelipsitul trabuc cu care se afișează de multe ori – și alți prieteni de distracție.

Atmosferă destinsă, de party, ținute lejere, ochelari de soare și nelipsitele zîmbete pe chipuri care arată că viața merge mai departe și fără Visa Waver.

În ceea ce-l privește pe Muraru, acesta a adoptat un tricou mulat și pantaloni albi, iar zâmbetul larg arată clar că o astfel de petrecere l-a încântat de-a dreptul. (vezi AICI detalii despre reședința de lux, din SUA, a lui Andrei Muraru)

La Dolce Vita. Afaceristul Dragoș Sprînceană, „onorat” cu șampanie în cap

Lipsit de complexe, în ciuda datoriilor care l-ar apăsa pe urmeri de mai multă vreme, afaceristul Dragoș Sprînceană s-a dat în spectacol la propriu.

Unul dintre prieteni i-a turnat șampanie scumpă în cap, în fața celorlalți tovarăși de petrecere, iar Dragoș Sprînceană a ridicat brațele și a primit „ofranda” ca un adevărat „lider de opinie” al chefliilor lipsiți de griji.

Afaceristul Dragoș Sprînceană a apărut în prim-plan odată cu anularea alegerilor din România, în anul 2024. Omul de afaceri este stabilit de ani buni peste hotare, în Statele Unite ale Americii.

Mai mult, Sprînceană și-a proiectat o imagine de antreprenor de succes „conectat” la Donald Trump.

Robert Turcescu: „Gaș ca veselă a petrecut pe iahtul lui Sprânceană”

Jurnalistul Robert Turcescu a comentat pe marginea fotografiilor, pe pagina sa de Facebook, și a conchis că „gașca veselă” a petrecut pe cinste pe „iahtul lui Sprînceană”, cel care s-a dovedit a fi extrem de deranjat de faptul că George Simion – liderul AUR – ar fi avut vin pe masă atunci când a mers în SUA.

Mai mult, Robert Turcescu amintește și că fratele lui Muraru – Alexandru, deputat și președintele organizației județene PNL Iași – a cerut, în Parlamentul României, o comisie de anchetă care să „cerceteze” cum ar fi „distrus Simion planul admiterii României în Visa Waver”.

„Chel, în stânga, e «Păduchele» aka Muraru, ambasadorul României în SUA. (…) În mijloc e Dragoș Sprînceană, cel îngrozit că l-a văzut pe Simion cu vin pe masă.

Gașca veselă a petrecut pe iahtul lui Sprânceană unde, după cum se vede în foto, neprihănitul Dragoș și-a pus băutură și în cap, la propriu.

Interesant este că fratele geamăn al păduchelui Muraru de la Washington, păduchele Muraru din Parlament, cere constituirea unei comisii de anchetă care să cerceteze cum a «distrus Simion planul admiterii României în Visa Waver»!

Acum înțelegeți, sper, de ce a sărit Sprînceană ca Nae din baie, să-l acuze pe Simion de trădare: l-au năpădit păduchii!”, a scris Robert Turcescu pe pagina sa de socializare.

