Prima pagină » Știri politice » Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe

Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe

10 feb. 2026, 15:51, Știri politice
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, reușește „performanța” de a ieși din nou în prim-plan după ce, în mediul online, au apărut fotografii de la o petrecere organizată de controversatul afacerist Dragoș Sprînceană. 

Între Muraru și Sprînceană pare să existe o relație „bine pusă la punct”, de mai multă vreme, astfel că o invitație pe iahtul celui din urmă nu ar trebui să mai surprindă pe nimeni.

Dragoș Sprînceană și-a construit o imagine de afacerist de succes, cu presupuse conexiuni la nivelul cel mai înalt al politicii americane, numai că informații de ultimă oră arată că „perdeaua de fum” nu poate ascunde datoriile, fuga de creditori și de citații. (mai multe detalii AICI)

Ambasadorul României în SUA, echipat cu tricou mulat

Jurnalistul Robert Turcescu a postat pe pagina sa de Facebook fotografiile în care Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, se află pe un iaht, alături de afaceristul Dragoș Sprînceană – ochelari de soare și nelipsitul trabuc cu care se afișează de multe ori – și alți prieteni de distracție.

Atmosferă destinsă, de party, ținute lejere, ochelari de soare și nelipsitele zîmbete pe chipuri care arată că viața merge mai departe și fără Visa Waver. 

În ceea ce-l privește pe Muraru, acesta a adoptat un tricou mulat și pantaloni albi, iar zâmbetul larg arată clar că o astfel de petrecere l-a încântat de-a dreptul. (vezi AICI detalii despre reședința de lux, din SUA, a lui Andrei Muraru)

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, în tricou mulat, alături de controversatul afacerist Dragoș Sprînceană | Sursa – Robert Turcescu/ Facebook

La Dolce Vita. Afaceristul Dragoș Sprînceană, „onorat” cu șampanie în cap

Lipsit de complexe, în ciuda datoriilor care l-ar apăsa pe urmeri de mai multă vreme, afaceristul Dragoș Sprînceană s-a dat în spectacol la propriu.

Unul dintre prieteni i-a turnat șampanie scumpă în cap, în fața celorlalți tovarăși de petrecere, iar Dragoș Sprînceană a ridicat brațele și a primit „ofranda” ca un adevărat „lider de opinie” al chefliilor lipsiți de griji.

Controversatul afacerist Dragoș Sprînceană, „onorat” cu șampanie turnată direct pe cap

Afaceristul Dragoș Sprînceană a apărut în prim-plan odată cu anularea alegerilor din România, în anul 2024. Omul de afaceri este stabilit de ani buni peste hotare, în Statele Unite ale Americii.

Mai mult, Sprînceană și-a proiectat o imagine de antreprenor de succes „conectat” la Donald Trump.

Dragoș Sprînceană și soția (dreapta imaginii) | Sursa – Facebook

Robert Turcescu: „Gașca veselă a petrecut pe iahtul lui Sprânceană”

Jurnalistul Robert Turcescu a comentat pe marginea fotografiilor, pe pagina sa de Facebook, și a conchis că „gașca veselă” a petrecut pe cinste pe „iahtul lui Sprînceană”, cel care s-a dovedit a fi extrem de deranjat de faptul că George Simion – liderul AUR – ar fi avut vin pe masă atunci când a mers în SUA.

Mai mult, Robert Turcescu amintește și că fratele lui Muraru – Alexandru, deputat și președintele organizației județene PNL Iași – a cerut, în Parlamentul României, o comisie de anchetă care să „cerceteze” cum ar fi „distrus Simion planul admiterii României în Visa Waver”.

Chel, în stânga, e «Păduchele» aka Muraru, ambasadorul României în SUA. (…) În mijloc e Dragoș Sprînceană, cel îngrozit că l-a văzut pe Simion cu vin pe masă.

Gașca veselă a petrecut pe iahtul lui Sprânceană unde, după cum se vede în foto, neprihănitul Dragoș și-a pus băutură și în cap, la propriu.

Interesant este că fratele geamăn al păduchelui Muraru de la Washington, păduchele Muraru din Parlament, cere constituirea unei comisii de anchetă care cerceteze cum a «distrus Simion planul admiterii României în Visa Waver»!

Acum înțelegeți, sper, de ce a sărit Sprînceană ca Nae din baie, să-l acuze pe Simion de trădare: l-au năpădit păduchii!”, a scris Robert Turcescu pe pagina sa de socializare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ „Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
16:30
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
FLASH NEWS Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
16:25
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
NEWS ALERT Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
16:23
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
FLASH NEWS Nici primarii nu-l mai iau în serios. Momentul în care edilii râd de premier. Ilie Bolojan: „Lăsați-mă să răspund!”
14:30
Nici primarii nu-l mai iau în serios. Momentul în care edilii râd de premier. Ilie Bolojan: „Lăsați-mă să răspund!”
VIDEO Momentul în care Ilie Bolojan a stârnit revoltă în sala plină de primari: „Majoritatea sumelor locale provin din transferuri de la bugetul de stat”
13:22
Momentul în care Ilie Bolojan a stârnit revoltă în sala plină de primari: „Majoritatea sumelor locale provin din transferuri de la bugetul de stat”
EXCLUSIV SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă
13:20
SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Actorii în stradă. Protest la TNB față de proiectul pilot al Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noile radare automate schimbă viața unui orășel: aproape jumătate dintre locuitori, amendați într-un singur an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc șerpii fără să mănânce timp de luni întregi?

Cele mai noi

Trimite acest link pe