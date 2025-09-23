Prima pagină » Știri politice » Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită cu șase luni

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită cu șase luni

Alexandru Tudor
23 sept. 2025, 15:08, Știri politice
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită cu șase luni

După discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției au căzut de acord ca plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază să fie prelungită pentru încă șase luni, au confirmat surse politice pentru Gândul. Este un pas în spate făcut de premierul Ilie Bolojan, care inițial nu a fost de acord cu prelungirea măsurii. Acesta s-a lovit, însă, de opoziția PSD, care a precizat că va prelungi plafonarea sub o formă sau alta.

Mai exact, social-democrații au anunțat că, dacă premierul nu va dori să prelungească măsura, vor depune un proiect de lege în Parlament. Ceea ce au și făcut, luni.

Daniel Zamfir a anunțat luni că PSD a depuns un amendament la ordonanța de urgență din Parlament, însă că amendamentul va fi retras dacă premierul se răzgândește.

Inclusiv UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, anunța luni că este de acord cu plafonarea adaosului comercial la cele 17 alimente de bază.

Retailerii, de acord cu plafonarea adaosului comercial

În contextul discuțiilor despre acest subiect, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu retailerii. Aceștia i-au transmis că „în principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, se arată într-un comunicat de presă al Executivului.

În cadrul acelorași discuții, retailerii și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare, se mai arată în același comunicat.

A fost sau nu decisă în coaliției eliminarea plafonării?

Subiectul nu a creat tensiune doar între liderii partidelor de la guvernare. După ce în spațiul public a apărut pe surse informația că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază nu va mai fi prelungită, Sorin Grindeanu a transmis că PSD se opune unui astfel de demers și că subiectul nici nu a fost discutat în cadrul coaliției.

La scurt timp, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, l-a contrazis pe liderul interimar al PSD și a transmis că decizia a fost luată la nivelul coaliției. Declarația Ioanei Dogioiu l-a făcut mai apoi pe Sorin Grindeanu să îi atragă atenția premierului, într-o ședință a coaliției, că aceasta este purtătoarea de cuvânt a Guvernului, ci nu a coaliției.

Ședința de la Cotroceni s-a terminat. Nicușor Dan le-a transmis liderilor coaliției că, în cazul în care decizia de mâine de la CCR va fi defavorabilă reformei legii magistraților, Bolojan să NU demisioneze. Discuțiile continuă la Guvern

Procurorii cer ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, pentru a începe urmărirea penală. Șoșoacă, acuzată de lipsire de libertate, printre altele

