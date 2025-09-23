Prima pagină » Actualitate » Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave

Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave

Ruxandra Radulescu
23 sept. 2025, 13:52, Actualitate
Sursă FOTO: Mediafax Foto

În urma acuzațiilor grave aduse la adresa europarlamentarei Diana Șoșoacă, procurorul din cadrul Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a solicitat ridicarea imunității acesteia, se arată într-un comunicat de presă. 

PÎCCJ a transmis că Diana Șoșoacă este în continuare urmărită penal pentru o serie de infracțiuni grave, precum lipsire de libertate, ultraj sau promovarea antisemitismului și, în acest sens, solicită ridicarea imunității parlamentare a acesteia.

Acuzațiile vizează și incidentul în care Diana Șoșoacă i-a închis în biroul ei pe jurnaliștii italieni de la Rai Uno. Potrivit surselor Gândul, Parchetul General solicită ridicarea imunității pentru începerea acțiunii penale și trimiterea în judecată.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
  • 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
  • ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, se arată în comunicatul instituției.

Reacția Dianei Șoșoacă, după ce a fost somată la Parchet

Diana Șoșoacă a fost chemată la Parchetul General marți, 23 septembrie, în ceea ce privește un dosar în care este acuzată de 11 fapte diferite.

Europarlamentara a declarat că nu se poate prezenta la Parchet, la data menționată, deoarece nu s-ar afla în țară.

„Putem stabili o dată când sunt în țară. Spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc,” a spus aceasta.

