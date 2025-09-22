Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins

Victor Ponta a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că va vota pentru moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoian, ministrul mediului din partea USR. Motivele, spune Ponta, țin de faptul că ministrul nu este capabil să administreze portofoliul și singura calitate care o recomandă pentru funcție este „apartenența la USR”.

„In mod concret însă : în Romania, prețul energiei electrice este cel mai ridicat din UE ; și toate proiectele strategice de producție a energiei sunt blocate de Ministrul Mediului la solicitarea unor ONG-uri, care mereu au blocat proiectele României! Un ministru USR la Mediu ( ca si la Externe, Economie, Aparare) înseamnă un blocaj împotriva intereselor României”, a scris Ponta pe Facebook.

Votul pe moțiunea simplă pentru demiterea Dianei Buzoianu va avea loc miercuri. Actul a fost depus de AUR.

Ponta a mai menționat: „Eu sigur voi vota pentru moțiunea împotriva doamnei ministru al Mediului din partea USR. Nu din motive politice, ci pentru că am considerat încă de la început că nu are nici pregătirea profesională, nici experiența și buna-credință necesare pentru a gestiona o poziție atât de importantă. O „recomandă” doar apartenența la USR, înclinația spre conflicte și declarații propagandistice, fanatismul celor care cred că frustrarea și ura sunt suficiente pentru a conduce o țară – la fel ca și colegii săi din USR care ocupă funcțiile de la Externe și Economie. Știu că și colegii deputați din PSD gândesc și ar vrea să acționeze la fel ca mine; sper ca, de această dată, „șefii” PSD să nu le impună să fie complici la niște decizii greșite!”