Ponta râde de propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier: „După Klaus și Fritz, ne mai trebuie și un Siegfried!”

Victor Ponta râde de propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier și susține că acesta nu poate obține majoritatea necesară în Parlament. Fostul premier acuză alianța PNL-USR de lipsă de respect față de alegători și afirmă că nominalizarea urmărește prelungirea actualei situații politice.

Vă reamintim că cele trei partide l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al României. Liderii alianței susțin că numirea ar putea ajuta la formarea unei majorități parlamentare și la instalarea unui nou guvern. Ilie Bolojan afirmă că experiența lui Mureșan în gestionarea fondurilor europene și a investițiilor îl recomandă pentru această funcție. Vezi AICI mai multe detalii legate de această numire.

„Este o absolută bătaie de joc”

„După Klaus și Fritz, ne mai trebuie și un Siegfried! Propunerea Partidului (fost Național) Liberal!

Totuși, nemții, serioși, ne-au luat cele 6 miliarde de euro pentru Rheinmetall și ni-l dau pe Siegfried în banii ăștia!

Dar am și eu o întrebare pentru Partidul (fost National) Liberal: voi chiar nu mai găsiți la voi un securist român? Trebuie neapărat să puneți un securist de la nemți? Știu că la USR sunt toți prin Franța sau Germania, angajați, dar la voi mai știu eu câțiva care au depus jurământul pe Tricolorul nostru, nu pe al lor!

Atenție!

USR 59 parlamentari + UDMR 31 + PNL 72 (dintre care 15 au votat Guvernul “Veștea”) = 162 MAXIM; în realitate 147. Să adăugăm și Grupul Minorităților 17 (dintre care maxim 7 ar vota cu ei). Propunerea lui Mureșan poate să strângă în Parlament mai puțin de 160 de voturi. Guvernul “Veștea” a picat glorios cu 189. Pentru că până la 233 este imposibil!

Dincolo de ironii sau de hazul de necaz, propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier este o absolută bătaie de joc, o flegmă uriașă aruncată în fața românilor de USRPL! Bineînțeles că nu va fi votat de Parlament! Dar USRPL arată încă o dată cine sunt stăpânii lor. Și trag de timp ca să rămână în funcții cât mai mult, ca să mai semneze niște contracte de miliarde cu firmele din Germania!”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto