Premierul Ilie Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament pe 6 proiecte. Calendarul adoptării

Guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea pe 6 proiecte, nu pe 5, așa cum a anunțat primul ministru miercuri seara, potrivit purtătoarei de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Premierul a declarat la Antena 3 că „e foarte posibil să avem acest pachet pe cinci proiecte”.

Până în prezent, pe ordinea ședinței Consiliului Economic și Social (CES) de vineri au fost publicate spre avizare 5 proiecte:

Cum arată calendarul angajării răspunderii

Executivul intenționează ca, vineri după-amiază, toate cele șase proiecte să fie adoptate în ședința de Guvern, urmând ca parlamentarii să aibă termen până luni pentru depunerea amendamentelor.

Ulterior, proiectele cu modificările propuse se vor întoarce la Guvern pentru a se stabili forma finală, însă ultima decizie privind amendamentele acceptate rămâne exclusiv la latitudinea premierului Bolojan.

La începutul primei săptămâni din sesiunea ordinară a Parlamentului, Guvernul este așteptat să își angajeze răspunderea pe întregul pachet legislativ. Intenția cabinetului condus de Ilie Bolojan este ca angajarea răspunderii să aibă loc luni, spune Ioana Dogioiu, într-o discuție cu jurnaliștii acreditați la Palatul Victoria.

