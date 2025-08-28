Ilie Bolojan va merge de cinci ori în fața Parlamentului, pentru a-și angaja răspunderea pe al doilea lot de reforme. De teamă că nu pice la Curtea Constituțională, premierul va sparge Pachetul 2 de măsuri în 5, distincte.

Motivul a fost explicat miercuri seară, la Antena 3 CNN.

„Sunt destul de diferite și e greu să cuplezi pensia cu administrația pensiile magistraților cu companiile de stat. Sunt lucruri….e foarte posibil să avem acest pachet pe 5 proiecte. (…) Procedura de asumare va fi săptămâna viitoare”, a declarat Bolojan.

Cele cinci proiecte de reformă vor fi adoptate într-o ședință extraordinară de Guvern, vineri sau sâmbătă, potrivit premierului. Până atunci, se așteaptă avize de la Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ şi Consiliul Tripartit.

Spre exemplu, CES a amânat avizarea, miercuri, la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, prezent în reformele lui Bolojan.

Și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la Digi 24, că Executivul își va asuma răspunderea pe cinci pachete separate, pentru a nu exista riscul să pice la CCR.

S-a decis împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a spus Ionuţ Moşteanu.

