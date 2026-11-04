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Vasile Iliuță, baronul local care și-a extins imperiul în străinătate. Are în portofoliu o vamă istorică și mai multe hoteluri. Complexuri cumpărate mai ieftin decât un apartament din București

Vasile Iliuță, baronul local care și-a extins imperiul în străinătate. Are în portofoliu o vamă istorică și mai multe hoteluri. Complexuri cumpărate mai ieftin decât un apartament din București
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Președintele Consiliului Județean Călărași, social-democratul cu trecut în PNL Vasile Iliuță, are o fostă vamă istorică care îi poartă numele în munții Apenini din Italia, conform Public Record. „La Gabellina Iliuță” a fost cumpărată de Vasile Iliuță la un preț la care găsești greu un apartament în marile orașe din România. După ce foștii proprietari au investit în el 800.000 de euro ca să îl renoveze, Iliuță l-a cumpărat cu doar 70.000 de euro. Fosta vamă este acum un complex turistic, conform unei anchete Public Record. Vasile Iliuță a cumpărat într-un singur an proprietăți de peste un milion de euro în Italia.

Complexul din Apenini, cumpărat la un preț derizoriu

„La Gabellina Iliuță” este un complex turistic situat în comuna Ventasso, o zonă montană de la granița dintre Toscana și provincia Emilia-Romagna. Deși foștii proprietari au investit nu mai puțin de 800.000 de euro în renovarea complexului, Vasile Iliuță și soția sa au reușit să-l cumpere în anul 2023 cu suma de doar 70.000 de euro, conform unei anchete realizate de jurnaliștii de la Public Record. În același an în care făcea achiziția, Vasile Iliuță era judecat de DNA în România pentru abuz în serviciu și amenințarea unui procuror. El susține că toate achizițiile din Italia au fost făcute cu bani din afacerile agricole pe care le are.

Hoteluri în Alpi și pe coasta adriatică

Achizițiile imobiliare ale familiei Iliuță în Italia nu se opresc la vama istorică din Apenini. Anterior,aceștia au umpărat un hotel în Alpi. Imobilul are o suprafață de 730 de metri pătrați, cu etaj și mansardă, fiind achiziționat cu 80.000 de euro. Ulterior, după doar doi ani, președintele Consiliului Județean a vândut proprietatea finului său, fiul unui primar din județul Călărași, păstrând prețul de vânzare identic cu cel de achiziție.

Cea de-a treia proprietate este un hotel de trei stele din stațiunea Rimini, pe coasta Mării Adriatice, achiziționat cu aproape un milion de euro. De administrarea acestei afaceri turistice se ocupă fiul în vârstă de 24 de ani al politicianului. Toate aceste clădiri au intrat în portofoliul familiei în decursul anului 2023.

Cum justifică Vasile Iliuță sumele uriașe

În fața acestor dezvăluiri, președintele CJ Călărași s-a apărat susținând că banii investiți în imobilele din Italia provin exclusiv din afacerile sale agricole.

„Proprietățile la care se face referire au fost achiziționate în anul 2023 din dividendele aferente anului 2022, venituri care se regăsesc în declarația mea de avere. Am fost om de afaceri înainte de a fi om politic, iar ceea ce am construit de-a lungul a peste 30 de ani de muncă nu poate fi șters prin atacuri sau dispute politice”, a explicat Vasile Iliuță pe o rețea de socializare.

Vasile Iliuță este o prezență constantă în administrația locală din anul 2000. De-a lungul celor peste două decenii de carieră politică, acesta a activat în PDL și PNL, înainte de a se alătura Partidului Social Democrat.

Probleme cu legea în România, investiții majore în străinătate

În timp ce familia sa își consolida portofoliul imobiliar în Italia, Vasile Iliuță se confrunta cu probleme în instanțele din România. Tot în anul 2023, liderul social-democrat era trimis în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu și amenințarea unui procuror, însă a fost achitat definitiv un an mai târziu. Cu toate acestea, necazurile sale penale nu s-au încheiat: politicianul a fost trimis în judecată într-un alt dosar, legat de atribuirea unor contracte de pază plătite din bani publici, cu un prejudiciu estimat la peste 580.000 de lei.

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