Prima pagină » Știri politice » Președintele a discutat pe șefii din Coaliție la Cotroceni / Ce decizii s-au luat

Președintele a discutat pe șefii din Coaliție la Cotroceni / Ce decizii s-au luat

02 sept. 2025, 08:00, Știri politice
Președintele a discutat pe șefii din Coaliție la Cotroceni / Ce decizii s-au luat

Nicușor Dan și-a reluat activitatea la Cotroceni, după aproape o lună de vacanță și a decis să-i cheme, la raport, pe șefii partidelor Coaliției. Nicușor Dan a fost într-o fugă la Guvern marțea trecută, iar acum vrea să aibă discuții serioase cu principalele partide aflate la guvernare.

UPDATE

Surse politice susțin că discuțiile de la Palatul Cotroceni au vizat, în principal, pachetul de reformă a administrației publice locale.

Aceleași surse menționează că a rămas în vigoare termenul până la care trebuie agreate măsurile din acest pachet, jumătatea lunii septembrie.

De asemenea, nu ar fi existat discuții și despre numirea șefilor serviciilor secrete, potrivit acelorași surse.

UPDATE 

Ședința liderilor coaliției cu președintele Nicușor Dan s-a încheiat, după mai mult de două ore și jumătate de discuții.

UPDATE 

Nicușor Dan stă față în față cu Ilie Bolojan, după ce premierul a amenințat în repetate rânduri că renunță la funcția de premier. Întâlnirea la care participă toți liderii coaliției a început la ora 12.00. Nu vor fi declarații din partea președintelui, la final.

Înainte de a merge la Palatul Cotroceni, premierul a fost întrebat la Guvern Premierul a fost întrebat ce anume a greșit.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, la Chișinău, că „atunci când lucrezi sub presiune, faci greșeli”.

„Când iei măsuri de mare amploare e imposibil să găsești soluții perfecte. Pe parcurs se constată unde sunt problemele și se corectează. E inevitabil. Doar cine nu muncește nu greșește”, a răspuns Bolojan.

Cât despre relația cu PSD și măsurile luate de Guvern, acesta a spus că a „stabilitatea coaliției se va vedea la moțiuni”.

„Toate deciziile luate de guvern s-au luat pe baza unui dialog în coaliție și la final ne-am dus cu aceste propuneri. Nu sunt perfect, nu mulțumesc pe toată lumea”, a declarat premierul.

Știrea inițială.

La ora 12.00 ar urma să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a afirmat luni că era nevoie de o astfel de întâlnire.

„Bineînţeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era şi cazul să se întâlnească preşedinţele cu liderii coaliţiei. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Şi da, preşedintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva… în acest moment nu trebuie speculat. Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare şi dacă nu ar fi fost acea situaţie cu asumarea pe autorităţile locale şi centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a declarat, luni. Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a recunoscut că sunt necesare unele clarificări în privinţa disponibilizărilor care se vor face în administraţia locală şi centrală şi că e nevoie de două sau trei săptămâni pentru o analiză.

Sorin Grindeanu a declarat luni că orice întâlnire cu președintele este binevenită și a negat existența vreunui conflict din Coaliție.

 „Nu e niciun conflict. Eu nu aș privi în acest mod lucrurile, dar, de fiecare dată, discuțiile și informările pe care le face președintele sunt binevenite, nu văd de ce nu și de data aceasta să aibă loc o asemenea informare”, a afirmat Grindeanu, la Parlament, despre următoarea întâlnire cu președintele Nicușor Dan și dacă aceasta este pe tema conflictului din Coaliție.

Ilie Bolojan, întrebat, luni seara, de jurnaliști despre întâlnirea cu președintele Nicușor Dan nu a suflat o vorbă. Dar la insistențele reprezentanților mass-media a spus că nu face declarații pe holurile Parlamentului.

Întâlnirea de la Cotroceni, învăluită în mister

Cu siguranță că pe temele de discuție ar putea să se găsească începutul anului școlar care pare să fie boicotat de nemulțumirea profesorilor.

De asemenea, un alt subiect posibil ar putea fi viitoarele pachete pe care guvernului condus de Ilie Bolojan ar urma să și le asume în Parlament.

Citește și

POLITICĂ Ministrul Transporturilor anunță EXTINDEREA M2 pe tronsonul Pipera – Petricani: „Un pas concret spre un transport public modern”
16:18
Ministrul Transporturilor anunță EXTINDEREA M2 pe tronsonul Pipera – Petricani: „Un pas concret spre un transport public modern”
VIDEO România a ratat azi șansa de a se salva: Demisia lui Ilie Bolojan!
16:08
România a ratat azi șansa de a se salva: Demisia lui Ilie Bolojan!
EXCLUSIV De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții
15:56
De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții
POLITICĂ Marian Vanghelie reacționează după instituirea ordinului de protecție: “Nu las lucrurile așa! Pentru cum s-a comportat, îi fac plângere polițistului!“
14:59
Marian Vanghelie reacționează după instituirea ordinului de protecție: “Nu las lucrurile așa! Pentru cum s-a comportat, îi fac plângere polițistului!“
SURSE Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume
14:31
Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume
POLITICĂ Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune
13:39
Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune
Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
Se întoarce COVID-19? Numărul de cazuri, în creștere la început de an școlar. Cum poate fi redus riscul de infectare în școli. Sfatul medicului
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului