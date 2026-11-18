Un transfer de ultimă oră a fost înregistrat la Palatul Victoria, în Guvernul condus de Luca Niculescu. Este vorba de fostul secretar de stat Daniela Pescaru, cea care, în 2014, a preluat de la Gheorghe Gherghina – supranumit, încă din 1990, „omul-foarfece” al Executivului – ștafeta de „singurul om capabil de elaborarea bugetului României”. Mutarea este una surprinzătoare, întrucât, în luna iunie a acestui an, Daniela Pescaru și-a anunțat decizia de a ieși la pensie după o carieră de 35 de ani în structurile Ministerului Finanțelor. „Mama bugetului” a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că va face parte din aparatul de lucru al vicepremierului Marian Neacșu și că nu are emoții cu privire la elaborarea bugetului pentru 2027, întrucât persoana responsabilă în mod oficial de buget este profesionistă și va reuși să găsească cea mai bună variantă de gestionare a banilor românilor.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Am lăsat lucrurile în bună regulă acolo, mai bine de atât nu se putea” / „E mult de muncă, dar ieșim la liman”

„Sunt pe alt post la Guvern, în aparatul de lucru al domnului viceprim-ministru. Astăzi este prima mea zi. N-aș ști să vă spun nici cu ce o să mă ocup. Cât timp am lucrat în Ministerul Finanțelor, am avut foarte mulți colegi pe care i-am format.

Doamna care este pe postul de secretar de stat la departamentul de buget este o fată chiar foarte deșteaptă și chiar foarte bună. Totuși, dacă este cazul, o să ajut dacă se poate și dacă au nevoie. Oricum, se descurcă, n-au nevoie de ajutor. Am lăsat lucrurile în bună regulă acolo. E pus un om care nu e politic, e profesionist. Mai bine de atât nu se putea.

În fiecare an e misiune grea cu bugetul, dar, până la urmă, ieșim la liman. E mult de muncă, e greu. Nevoile sunt nelimitate, resursele sunt limitate. Oricâți bani ai avea, nu poți să mulțumești pe toată lumea”, a explicat Daniela Pescaru pentru Gândul.

În 2014, „mama” bugetului a preluat ștafeta de la „tatăl” bugetului, renumitul Gheorghe Gherghina

În luna august a anului 2014, după 13 ani de muncă la Ministerul Finanțelor, Daniela Pescaru a preluat postul de secretar de stat responsabil de buget direct de la Gheorghe Gherghina, cel care a elaborat bugetul țării încă din anul 1990.

Gherghina a lucrat în structurile bugetare încă din perioada comunismului și și-a câștigat renumele de „omul-foarfece” al Executivului. Practic, Gheorghe Gherghina era considerat singurul specialist care știa să închidă matematic bugetul de stat și să găsească, de multe ori în mod surprinzător, resurse pentru acoperirea deficitelor.

După plecarea de la Ministerul Finanțelor, „tatăl” bugetului a ocupat funcția de membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR). După ce și-a încheiat mandatul la BNR în toamna anului 2024, Gherghina s-a retras complet din viața publică și instituțională.

Abilitățile lui Gheorghe Gherghina au contribuit și la formarea Danielei Pescaru, cea care și-a câștigat, în scurt timp, reputația de „mamă” a bugetului României.