Deși și-a pierdut funcția la finalul lunii septembrie, Dominic Fritz ține să păstreze vie amintirea fotoliului de primar și se comportă ca și cum ar fi, în continuare, edilul orașului de pe Bega. În cea mai recentă postare pe Facebook, Fritz se laudă cu proiectele inițiate de noua conducere a orașului, ca și cum ar ocupa încă funcția de primar: „Am început plantările de sezon (…) ca să avem mai multă umbră (…) terminăm introducerea liniei de tramvai (…) ne ținem de cuvânt față de mediul de afaceri (…)”.

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Exprimarea la prezent, mandatul la trecut

Mesajul lui Dominic Fritz pornește cu o aluzie la adversarii politici, despre care spune că se preocupă cu jocuri politice: „În timp ce unii consumă energie cu scandaluri și jocuri politice, Timișoara își continuă treaba”.

Fritz înșiră apoi o serie de „realizări”, la care, prin exprimarea la persoana I plural, s-a raportat, indirect, în calitate de contribuitor.

„Am început plantările de sezon: peste 3.000 de arbori maturi și 250.000 de arbuști și plante, ca să avem mai multă umbră și culoare pe bulevarde și în cartiere, în verile ce vin.

Mai puțin și tramvaiul 5 revine pe traseu. În același timp, terminăm introducerea liniei de tramvai prin noul pasaj Solventul, care va face posibilă o legătură nouă între cartiere și Gara de Nord”, a scris Fritz pe Facebook.

Fritz promite că va elimina impozite locale, deși nu mai este primar

Fostul primar al Timișoarei a ținut să transmită un mesaj și mediului de afaceri, față de care și-a asumat o promisiune pe care, tehnic, nu o poate îndeplini: „Ne ținem de cuvânt față de mediul de afaceri: de la anul eliminăm complet cota adițională de impozit pe clădirile nerezidențiale. Păstrăm scutirile la impozit pentru organizațiile care ajută oamenii vulnerabili și pentru proprietarii care restaurează clădiri de patrimoniu.”

Cine conduce, de fapt, Primăria

Mandatul lui Fritz a încetat pe 30 septembrie, după aplicarea Legii integrității nr. 180/2026. Ea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan, cu amendamentul PSD-AUR contestat de USR. De la 1 octombrie, Primăria este condusă interimar de viceprimari. Ruben Lațcău este numit, în sursele publice, ca înlocuitor interimar.

Fritz a spus că nu se retrage din politică, că „nu pleacă nicăieri” și că reforma începută la Timișoara continuă. El contestă legalitatea și constituționalitatea încetării mandatului și a anunțat că folosește căile juridice disponibile.

Mesajul lui Fritz este însă unul confuz, iar promisiunile sale stârnesc și mai multe semne de întrebare. Rămâne de văzut dacă „noi” din postarea lui Fritz înseamnă echipa USR, orașul sau un mandat care, în ochii liderului, nu s-a încheiat.