Președintele Nicușor Dan refuză să spună dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Nici măcar nu-i pronunță numele

Președintele României, Nicușor Dan, a refuzat, sâmbătă, la Focșani, să își exprime direct spirjinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Oficialul a transmis că premierul a fost propus în mod democratic de o coaliție de 4 partide care susțin guvernul.

Nicușor Dan a participat, la Focșani, la manifestări dedicate de Ziua Unirii Principatelor Române, iar jurnaliștii l-au întrebat dacă „îl mai susține” pe Ilie Bolojan. Șeful statului a evitat să răspundă direct și a subliniat că stabilitatea guvernului este garantată de procedura asumării răspunderii și de existența unei majorități politice clare în Parlament.

„În momentul acesta există o coaliție de guvernare formată din 4 partide.În mod democratic, ele au ales un guvern”, a spus președintele României.

De asemenea, Nicușor Dan a mai spus că în momentul acesta există o coaliție de guvernare formată din patru partide și, în mod democratic, ele au ales un Guvern.

„În acest moment, este o coaliție care susține un guvern. Eu lucrez cu această autoritate a statului.”

