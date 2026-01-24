Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Unirii Țării Românești cu Moldova: „Un moment care a deschis drumul României moderne”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Țării Românești cu Moldova. El a precizat că 24 ianuarie 1859 a fost un moment care a deschis drumul României moderne.

„Astăzi marcăm Unirea Țării Românești cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm recunoștința față de cei care au avut viziunea și curajul de a face acest pas. Unirea Principatelor Române a fost posibilă prin decizii asumate de lideri care au acționat responsabil și cu gândul la viitor. Ea a fost pregătită de o generație de intelectuali formați în marile universități ale Europei, conectați la ideile liberalismului, ale statului de drept și ale modernizării instituționale. Întorși acasă, au înțeles că progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale.Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat începutul construirii statului român modern. Într-un interval scurt, au fost puse bazele administrației publice, ale sistemului de educație, ale justiției moderne și ale unui stat fiscal unitar. Reformele au fost ambițioase și au urmărit crearea unui stat funcțional”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai afirmat că, privind către anul 1859, „înțelegem că reformele sunt necesare” și că ele trebuie „susținute de responsabilitate, transparență și respect pentru reguli”.

„Aceasta este și responsabilitatea noastră astăzi. România are nevoie de un stat care funcționează, își respectă cetățenii și folosește responsabil resursele disponibile, bazat pe instituții credibile și eficiente”, a precizat premierul.

După ce președintele Nicușor Dan a anunțat că sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, se va afla la Focșani și Iași, premierul Ilie Bolojan a transmis că nu va pleca din București.

Astfel, sâmbătă dimineață, la ora 10:00, premierul Bolojan a participat la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Autorul mai recomandă:

Călin Georgescu, de Ziua Unirii Principatelor Române: „Cerem adevărul până la capăt”

Piedone a fost reactivat de Unirea Principatelor: „O mândrie de neam terfelită de politica fâsâită a noilor vremuri”

24 Ianuarie, calendarul zilei: Nastassja Kinski împlinește 65 de ani. Deșteaptă-te, române! devine imn de stat al României