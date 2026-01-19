Primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control. Rareș Bogdan: „Sunt foarte speriați”

Ședință tensionată la PNL. Rareș Bogdan spune că primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control al premierului sau ale Curții de Conturi. El spune că nu i se pare firesc acest lucru. „Nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal, unde trebuie să existe libertatea de expresie”, a declarat Bogdan.

Acesta a afirmat că a fost contactat de aproximativ 180-200 de primari PNL, care sunt „foarte speriați” de faptul că rămân fără cotele defalcate.

„Gândiți-vă că 40-60% din buget îl fac cu aceste cote defalcate. Ai crescut impozitele. Sunt cei care dau piept cu oamenii. Sunt cei care stau între oameni și sunt baza pe care PNL a reușit să o construiască”, a spus europarlamentarul.

Rareș Bogdan: „Vreau să știu exact relația pe care o avem cu USR”

Rareș Bogdan a cerut clarificări privind relația PNL cu USR, afirmând că, uneori, liderii partidului par mai apropiați de partenerii politici decât de propriii colegi. Totodată, a criticat lipsa de consultare cu primarii municipiilor reședință de județ și cu asociațiile acestora și a anunțat că nu va mai evita să vorbească despre problemele interne.

„Vreau să știu exact pe relația pe care o avem cu USR, pentru că mi se pare că uneori colegii mei din conducerea PNL sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”, a declarat europarlamentarul.

El a susținut că a fost indus în eroare în privința eliminării pensiilor speciale și că a fost lăsat singur să suporte consecințele publice, motiv pentru care nu mai este dispus să tacă. A atras atenția și asupra faptului că România nu își valorifică resursele naturale, în timp ce măsuri precum impozitarea pensiilor medii îi afectează serios pe vârstnici.

„Am stat un an și o lună, am intrat în politică să vorbesc, nu am ocupat nicio funcție publică, n-am fost nici ministru, am fost mințit cu pensiile speciale și m-au expus doar pe mine, după care m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare”, a spus Rareș Bogdan.

În plus, a criticat lipsa de informare privind acordul cu Mercosur, spunând că fermierii sunt pe bună dreptate îngrijorați, dar nimeni nu le explică implicațiile acestuia. Luni seară este programată ședința Biroului Politic Național, la Vila Lac.