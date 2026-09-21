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Comisia Europeană îmbunătățește eficiența energetică și sustenabilitatea centrelor de date din UE

Comisia Europeană îmbunătățește eficiența energetică și sustenabilitatea centrelor de date din UE
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Comisia Europeană a propus astăzi un sistem comun de rating pentru centrele de date, care să sporească transparența în privința utilizării energiei și să sprijine integrarea  acestora în sistemul energetic european, transmite reprezentanța Comisiei Europene la București. În contextul viitorului digital al Europei, creșterea capacității de calcul este importantă pentru consolidarea independenței tehnologice și a suveranității digitale, motiv pentru care UE dorește să își tripleze capacitatea centrelor de date în următorii cinci până la șapte ani. Asta înseamnă că, pe lângă utilizarea unei cantități mai mari de energie, creșterea centrelor de date ar putea exercita o presiune suplimentară asupra rețelelor de energie electrică și asupra utilizării resurselor naturale, cum ar fi apa, și ar putea contribui la creșterea emisiilor de dioxid de carbon.

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Aproape jumătate din căldura reziduală din centrele de date, echivalentă cu cererea de încălzire a 4 milioane de gospodării din Europa

Prin sistemul comun de rating propus astăzi, Comisia va contribui la asigurarea unor informații transparente cu privire la utilizarea efectivă a resurselor (energie, apă) de către centrele de date. Schema de rating va acoperi centrele de date individuale cu o capacitate de peste 500 kW și contribuția centrelor de date la rețea, cum ar fi reutilizarea căldurii reziduale, adăugarea de capacități de generare a energiei curate și flexibilitatea. Un exemplu frapant: reutilizarea a aproximativ jumătate din căldura reziduală din centrele de date europene este echivalentă cu cererea totală de încălzire a 4 milioane de gospodării din Europa. Centrele de date sustenabile, flexibile și bine concepute, care își pot adapta consumul de energie electrică la condițiile rețelelor, pot contribui la reducerea costului total al sistemului de energie electrică, pot îmbunătăți stabilitatea rețelei și pot integra mai multă energie din surse regenerabile.

Pentru a crea piețe-pilot pentru active și servicii digitale durabile în întreaga Europă și pentru a sprijini în continuare integrarea centrelor de date durabile în sistemul energetic, Comisia a lansat o cerere de contribuții și o consultare publică privind standardele minime de performanță pentru centrele de date care își desfășoară activitatea în Europa.

Când vor fi afișate primele etichete de durabilitate pentru centrele de date individuale

Regulamentul de stabilire a sistemului comun de rating face în prezent obiectul unei perioade de control de două luni de către Parlamentul European și Consiliu înainte de a intra în vigoare. Colegiuitorii au dreptul de a formula obiecții la actul delegat adoptat de Comisie (de exemplu, pun sub semnul întrebării competența delegată sau procesul), însă nu pot propune modificări ale textului.

Se preconizează că primele etichete de durabilitate pentru centrele de date individuale vor fi afișate în 2027.  O primă revizuire a sistemului este prevăzută până la sfârșitul anului 2028 pentru a evalua eficacitatea acestuia și posibilele îmbunătățiri, dacă este necesar. De asemenea, sunt în curs de desfășurare lucrări suplimentare pentru integrarea durabilă a centrelor de date în sistemul energetic. Comisia dă curs declarației de intenție, semnate în iunie 2026, colaborând cu operatorii de centre de date, cu operatorii de rețea, cu furnizorii de energie și cu autoritățile publice, în vederea încheierii unui acord tripartit privind centrele de date în a doua jumătate a anului.

Consultarea privind standardele minime de performanță energetică pentru centrele de date se încheie la 14 decembrie 2026. Comisia va continua să se consulte cu statele membre, cu industria și cu societatea civilă pentru a asigura un cadru de politică solid și favorabil incluziunii.

Strategia digitală a UE solicită transparentizarea centrelor de date, în privința amprentei de mediu

Centrele de date reprezintă unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din lume, consumând aproximativ 68 TWh din energia electrică a UE numai în 2024. Susținută de inteligența artificială, se preconizează că aceasta se va dubla, ajungând practic la 114 TWh până în 2030, peste 3 % din cererea totală de energie electrică din UE, potrivit Agenției Internaționale a Energiei.

Strategia digitală a UE subliniază necesitatea unor centre de date foarte eficiente din punct de vedere energetic și sustenabile și solicită mai multă transparență cu privire la amprenta lor de mediu. Prin urmare, Comisia acționează pentru a îmbunătăți transparența, a promova instalații mai eficiente și a încuraja o mai bună utilizare a energiei și a altor resurse, pe baza Directivei privind eficiența energetică și a sistemului de raportare pentru 2024 pentru centrele de date. Acest pachet pune în aplicare Foaia de parcurs strategică privind digitalizarea și IA în sectorul energetic și Planul de acțiune privind electrificarea, recent adoptat.

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