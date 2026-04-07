Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu spune că nu negociază funcția de premier. Ce îl nemulțumește pe președintele PSD

Olga Borșcevschi
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că refuză categoric ca discuțiile privind schimbarea direcției de guvernare să fie transformate într-o negociere pentru funcția de prim-ministru sau pentru alte poziții ministeriale, după ce s-a spus că ar fi dispus să renunţe la funcţia de premier la rotativă dacă PNL renunţă la Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Liderul social-democrat acuză că nu sunt luate măsuri economice şi sociale necesare în acest context, doar din „orgoliu politic şi încăpăţânare”, clamând că „România are nevoie de un Guvern capabil să reacţioneze la crizele economice global”.

„Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcţiei de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcţia de prim-ministru sau pe alte funcţii ministeriale.

Resping categoric o astfel de abordare! Avem nevoie de schimbare în funcţionarea Guvernului şi a Coaliţiei deoarece 80% dintre români ne spun că direcţia este greşită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeaşi manieră!”, a Sorin Grindeanu pe Facebook.

Liderul social-democrat spune că „România are nevoie de un Guvern capabil să reacţioneze la crizele economice globale. Lipsa de reacţie devine un risc de siguranţă naţională”.

Membrii Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan (in imagine) participa la prima sedinta de Guvern, la Palatul Victoria. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO

Proiect blocat la Guvern

„Este de nepermis ca o treime din suprafaţa arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern şi din Coaliţie! De mai bine de o lună, proiectul PSD «Motorină ieftină pentru agricultură» stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleşiţi de costurile uriaşe la carburanţi şi la fertilizanţi. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental”, a explicat Grindeanu.

El precizează că „nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar”.

Sorin Grindeanu, presedintele Camerei Deputatilor, raspunde la intrebarile jurnalistilor, dupa ce a participat la redeschiderea Sinagogii din cartierul Cetate, Timisoara, luni, 15 decembrie 2025. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

„Este doar orgoliu politic şi încăpăţânare! Iar, din cauza acestei incapacităţi cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creşteri explozive ale preţurilor la produsele agroalimentare! Românii cu venituri mici şi medii vor fi cei mai loviţi dacă nu intervenim acum! Guvernul trebuie să reacţioneze mai rapid şi cu mai multă hotărâre! Românii nu au nevoie de scenarii şi diversiuni ieftine, ci de soluţii concrete”, a mai spus Grindeanu.

