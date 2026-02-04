Premierul Ilie Bolojan i-a cerut „un răgaz” lui Kelemen Hunor, după ce UDMR a cerut reducerea taxelor cu 50% prin OUG

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că autoritățile locale ar trebui să decidă, în limitele stabilite, reducerea de până la 50% la impozitele pe care le-au aprobat în decembrie. Întrebat dacă se rupe coaliția dacă Bolojan nu va fi de acord cu reducerea taxelor, Liderul UDMR nu a vrut să speculeze.

„Nu speculez până când nu vorbesc cu premierul. El a zis ieri când am vorbit la telefon că avea întâlniri, nu am reuşit să ne vedem, că cere un răgaz să vorbească cu cei de la Finanţe. (…) În acest moment are susţinerea coaliţiei”, a spus Hunor pe holurile Parlamentului.

Kelemen Hunor susține că urmează să se întâlnească cu șeful Guvernului, față în față, pentru a continua negocierile.

„Am spus care este intenția noastră. Am mai vorbit odată și o să mă văd și personal cu premierul”, a explicat acesta.

Concret, ideea discutată presupune o „revenire” asupra sistemului actual, în sensul în care administrațiile locale ar putea interveni asupra nivelului impozitelor deja aprobate, oferind reduceri acolo unde există posibilitatea financiară.

„Să fie lăsate autoritățile locale între limitele de jos și sus să dea în funcție de posibilități o reducere de până la 50%”, a explicat liderul politic.

Hunor zice că s-a mai întâmplat în trecut un astfel de scenariu.

„Guvernul a mai dat o ordonanţă de urgenţă pentru cei din Deltă şi din Munţii Apuseni. Şi, până când bugetul este aprobat, unde trebuie introduse veniturile, se poate reveni la o astfel de decizie. Asta era solicitarea noastră, asta era propunerea noastră. În acest sens, am făcut noi propunerea, plus persoanele cu dizabilităţi, fiindcă acolo, într-adevăr, sunt lucruri grave. Aici e o chestiune de moralitate, nu neapărat o chestiune bugetară”, spune șeful UDMR.

