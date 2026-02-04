Prima pagină » Știri politice » Premierul Ilie Bolojan i-a cerut „un răgaz” lui Kelemen Hunor, după ce UDMR a cerut reducerea taxelor cu 50% prin OUG

Premierul Ilie Bolojan i-a cerut „un răgaz” lui Kelemen Hunor, după ce UDMR a cerut reducerea taxelor cu 50% prin OUG

04 feb. 2026, 14:15, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan i-a cerut „un răgaz” lui Kelemen Hunor, după ce UDMR a cerut reducerea taxelor cu 50% prin OUG

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că autoritățile locale ar trebui să decidă, în limitele stabilite, reducerea de până la 50% la impozitele pe care le-au aprobat în decembrie. Întrebat dacă se rupe coaliția dacă Bolojan nu va fi de acord cu reducerea taxelor, Liderul UDMR nu a vrut să speculeze.

„Nu speculez până când nu vorbesc cu premierul. El a zis ieri când am vorbit la telefon că avea întâlniri, nu am reuşit să ne vedem, că cere un răgaz să vorbească cu cei de la Finanţe. (…) În acest moment are susţinerea coaliţiei”, a spus Hunor pe holurile Parlamentului.

Kelemen Hunor susține că urmează să se întâlnească cu șeful Guvernului, față în față, pentru a continua negocierile.

„Am spus care este intenția noastră. Am mai vorbit odată și o să mă văd și personal cu premierul”, a explicat acesta.

Concret, ideea discutată presupune o „revenire” asupra sistemului actual, în sensul în care administrațiile locale ar putea interveni asupra nivelului impozitelor deja aprobate, oferind reduceri acolo unde există posibilitatea financiară.

„Să fie lăsate autoritățile locale între limitele de jos și sus să dea în funcție de posibilități o reducere de până la 50%”, a explicat liderul politic.

Hunor zice că s-a mai întâmplat în trecut un astfel de scenariu.

„Guvernul a mai dat o ordonanţă de urgenţă pentru cei din Deltă şi din Munţii Apuseni. Şi, până când bugetul este aprobat, unde trebuie introduse veniturile, se poate reveni la o astfel de decizie. Asta era solicitarea noastră, asta era propunerea noastră. În acest sens, am făcut noi propunerea, plus persoanele cu dizabilităţi, fiindcă acolo, într-adevăr, sunt lucruri grave. Aici e o chestiune de moralitate, nu neapărat o chestiune bugetară”, spune șeful UDMR.

RECOMANDAREA AUTORULUI

UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”

Atac din toate părțile la Bolojan. Kelemen Hunor: ”Nu se poate guverna împotriva societății”

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american
15:24
Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american
CONTROVERSĂ Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
13:46
Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
ULTIMA ORĂ George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
12:48
George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, eşec pe bandă la CCR. Curtea i-a respins sesizările la noua Lege Vexler
12:21
Nicușor Dan, eşec pe bandă la CCR. Curtea i-a respins sesizările la noua Lege Vexler
NEWS ALERT USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
12:00
USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
FLASH NEWS Deputatul Emanuel Ungureanu a mers la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder
11:52
Deputatul Emanuel Ungureanu a mers la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Care este singura primată veninoasă din lume? Puțini oameni știu răspunsul corect!
CONTROVERSĂ Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?” 
15:54
Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?” 
EXCLUSIV Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
15:50
Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
FLASH NEWS SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
15:46
SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
INEDIT Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal
15:46
Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal
INEDIT Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
15:36
Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
EXCLUSIV Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură
15:28
Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură

Cele mai noi

Trimite acest link pe