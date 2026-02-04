Aflat în vizită oficială în Israel, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit astăzi cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului și cu Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Românești. Ziua urmează să se încheie cu un dineu oficial oferit de președintele Knesset-ului în onoarea oficialilor români.

„Credința este adevăratul fundament al vieții, iar grija pentru oameni este forma supremă de iubire față de Dumnezeu. Sunt doar câteva dintre gândurile cu care am plecat de la Mormântul Sfânt și de la Zidul Plângerii”, scrie șeful PSD.

Președintele PSD s-a declarat impresionat de felul în care este percepută comunitatea românească din Israel, dar și Biserica Ortodoxă Română și spune că românii sunt „respectați la Ierusalim” .

„Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința și am reușit întotdeauna să construim astfel de punți: în comunități și între comunități”

„Am convenit să accelerăm legăturile economice. Mai multe companii românești în Israel, noi investiții israeliene în România și expertiză de top în domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei pentru a consolida sectoarele cheie,” a transmis Grindeanu pe X.