Călin Georgescu întreabă pentru ce s-a făcut datoria României: „Ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde datorie publică?”

Într-o intervenție la Realitatea TV, Călin Georgescu a declarat că Europa traversează un moment de criză profundă și a avertizat asupra unei rupturi între Statele Unite și spațiul european. Fostul candidat la prezidențiale a atras atenția asupra vulnerabilităților economice ale României.

Georgescu: ”Mă întreb ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde de datorie publică”

Georgescu a criticat dependența de împrumuturi externe, a invocat necesitatea unei diplomații solide și a pledat pentru reafirmarea identității și intereselor naționale, sugerând că țara se confruntă cu riscul pierderii continuității istorice în contextul actualelor provocări geopolitice și economice.

”Nu poate face așa ceva Europa. Europa este în stare de alertă maximă cu privire la viitorul ei. Eu vă spun precis două lucruri: SUA s-a rupt de Europa, dar există interese punctuale. În Alaska, lucrurile au fost clarificate. După cele două întâlniri care au urmat Alaskăi, lucrurile sunt tranșate.

Totul se joacă pe individualitate, pe respect reciproc. Trebuie să îți respecți propriul popor, să îl iubești și să îl cinstești. Altfel, este imposibil. Aceste alegeri, din punct de vedere al colaborării, nu se fac la colț de stradă sau la masă. Totul este tranzacțional, impus de Trump.

Se cere o cunoaștere adâncă și extrem de profesionistă a culturii diplomatice, pentru că diplomația, astăzi, are un rol crucial, dar ea se bazează pe o economie sănătoasă. Fără o economie sănătoasă, nu exiști. O economie nu înseamnă să împrumuți ca să acoperi consumul.

Mă întreb ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde de datorie publică. Nu se vede nicăieri. Nu judec pe nimeni, nici pe ei. Mă interesează demnitatea și prosperitatea României. România trebuie să știe ce vrea în acest ultim ceas și să înțeleagă ce poate.

Pe fondul unui declin foarte grav, România riscă să piardă continuitatea istorică. Totul este în inima noastră, în determinarea noastră de a ne apăra și de a ne menține destinul. Mulțumesc celor care se roagă pentru noi”, a declarat Georgescu la Realitatea TV.

