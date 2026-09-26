PSD aduce un nou argument pentru a nu vota Guvernul Siegfried Mureșan: blocarea investițiilor în comune

PSD aduce un nou argument pentru decizia de a nu vota un guvern condus de Siegfried Mureșan. Partidul susține că măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan au blocat proiecte de finanțare, iar autoritățile locale au rămas să continue investițiile din propriile bugete.

PSD a transmis sâmbătă că măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan au dus la blocarea unor proiecte de finanțare în mediul rural.

Partidul o citează pe Doina-Elena Federovici, președinta PSD Botoșani, care spune că primărița comunei Mihai Eminescu, Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, i-a relatat că, pentru drumuri și alte investiții, autoritățile locale ar fi primit de la București răspunsul că trebuie să continue lucrările din bugetul local.

„Proiecte de finanțare blocate, comune care riscă să arate ca acum 20 de ani, nu pentru că nu avem primari implicați și devotați oamenilor, ci pentru că măsurile de austeritate impuse de guvernarea Bolojan au tăiat tot! La Mihai Eminescu, în Botoșani, doamna primar mi-a zis direct: Răspunsul de la București pentru drumuri și investiții a fost unul singur: ori continuați pe banii voștri din bugetul local, ori «pa și la revedere»”, a scris pe rețelele sociale șefa PSD Botoșani.

„Iată de ce PSD nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan, venit doar să continue această politică de austeritate”

„Nu putem fi complici la blocarea comunelor, la sărăcirea oamenilor și la alungarea tinerilor din propria țară! Așa ceva nu!”, a transmis Federovici, adăugând că lipsa investițiilor și dificultățile financiare ale familiilor contribuie la plecarea tinerilor din țară.

Federovici spune că a discutat cu familii care i-au fi mărturisit că abia reușesc să acopere cheltuielile cu gazul, energia electrică și combustibilul. „Nu le mai rămâne nimic, iar singura lor perspectivă este resemnarea că, la 18 ani, copiii lor își vor face bagajele și vor pleca din țară”, a susținut Federovici.

„Iată de ce PSD nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan, venit doar să continue această politică de austeritate”, a adăugat președinta PSD Botoșani.

Doina-Elena Federovici conduce PSD Botoșani din 2016, a fost președinta Consiliului Județean Botoșani în mandatul 2020-2024, iar în prezent este senator PSD de Botoșani, funcție pe care a mai deținut-o între 2012 și 2020.