Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi declarat, în cadrul unei cine desfășurate la Atena în luna martie, la care a participat și ministrul grec al Energiei, că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia, potrivit The Wall Street Journal.

Kimberly Guilfoyle este principala reprezentantă a SUA în promovarea, în regiune, a proiectului Coridorul Verde, inclusiv în România. Ea a fost logodnica lui Donald Trump Jr. Premierul Ilie Bolojan nu a dat curs solicitărilor venite din partea consorțiului americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze privind achiziția de gaze din SUA la un preț mai mare decât cel al pieței.

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„Putem face asta oricărei țări dorim”

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți oaspeți. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus grupului: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altora cărora li s-a povestit despre acest episod.

Conversația a devenit aprinsă, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această descriere a schimbului de replici”, scrie Wall Street Journal.

În luna martie, liderii PSD erau în proces de rupere a coaliției de guvernare cu PNL. Totodată, pregăteau referendumul intern din luna aprilie în care au confirmat retragerea miniștrilor din guvern.

Încă din februarie, Sorin Grindeanu anunțase, într-un interviu acordat G4Media, că intenționează să propună organizarea unui vot intern în PSD pentru a decide dacă partidul va continua să facă parte din coaliție cu Ilie Bolojan în funcția de premier sau dacă va solicita desemnarea unui alt prim-ministru din partea PNL.

Consultarea internă din aprilie s-a încheiat cu un vot covârșitor în favoarea ieșirii PSD de la guvernare. Ulterior, în luna mai, PSD și AUR au depus și au votat o moțiune de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

Ce este Coridorul Verde

Pe data de e 31 martie, Sorin Grindeanu s-a întâlnit la restaurantul Isoletta din București cu Kimberly Guilfoyle și cu consilierul prezidențial Florin Vlădică, ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD), alături de alte persoane, potrivit portalului Presa-Liberă, care a publicat fotografii de la întâlnirea acestora.

Coridorul Verde este un proiect destinat transportului gazelor din Grecia către țările din nordul și estul Europei, printre care Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina. Statele Unite au investit în infrastructura necesară pentru ca gazele naturale lichefiate (GNL) importate din America să poată fi regazeificate și ulterior transportate prin conducte către cumpărători. Din cauza costurilor mari de transport, de lichefiere și regazeifiere, dar și din cauza numărului mare de intermediari, GNL-ul american nu are clienți privați, toate licitațiile comerciale organizate fiind eșecuri.

G4Media a arătat, în luna mai, cum fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis în 16 ianuarie scrisori către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în care le cere să semneze un acord guvernamental cu SUA pentru ca România să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA prin intermediarul Nova Gas&Trade, potrivit documentelor consultate de G4Media.

În plus, Bogdan Ivan a cerut să primească ”un mandat explicit” de negociere ”cu sprijinul” SRI. Ministrul a justificat aceste presiuni prin nevoia de a ”evita riscul unui blocaj diplomatic cu partenerul strategic SUA”.

Premierul Ilie Bolojan a criticat cheltuirea a aproape un miliard de lei în acest proiect

În luna aprilie, președintele Nicușor Dan vorbea despre interesul Statelor Unite de a vinde gaze naturale lichefiate (GNL) pe piața din România prin intermediul Coridorului Vertical.

„Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană. Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României”, spunea atunci Nicușor Dan.

Încercările companiilor americane de a vinde gaze în România au loc în contextul începerii iminente a producției din Marea Neagră. Romgaz și OMV Petrom urmează să producă, începând de anul viitor, cantități suficiente pentru consumul intern, la prețul pieței. Acest lucru face mai dificilă achiziția de GNL american, care este vândut la prețuri mai mari.

În România, consorțiul americano-grec care operează Coridorul Vertical are ca partener compania Nova Power & Gas, controlată de frații Teofil și Simion Mureșan. Firma este implicată și în proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, alături de NuScale și Nuclearelectrica. Premierul Ilie Bolojan a criticat cheltuirea a aproape un miliard de lei în acest proiect. De asemenea, Bolojan a dispus un control la Nuclearelectrica în urma căruia directorul companiei, Cosmin Ghiță, a demisionat.