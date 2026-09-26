După ce Gândul a publicat Nota care arăta că Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan e scris cu Inteligența Artificială, referința respectivă a dispărut din documentul depus la Parlament. La rândul său, întrebat sâmbătă dacă programul de guvernare a fost scris cu AI, Siegfried Mureșan a răspuns că toate ideile „sunt rezultatul inteligenței umane”, dar programul nu a fost scris „cu pixul”, ci folosind tehnologia informației. Gândul a analizat, încă de acum trei zile, cu ajutorul a două programe de inteligență artificială, modul în care documentul a fost redactat și a prezentat rezultatele AICI.

În documentul distribuit inițial presei, Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan conținea la pagina 3 următoarea notă:

„Conținutul programului este rezultatul contribuțiilor partidelor coaliției și ale ministerelor. Designul și formatarea contribuțiilor umane au fost realizate cu sprijinul instrumentelor moderne digitale – Claude Fable 5.1 (Anthropic).”

Documentul poate fi citit integral AICI.

După ce Gândul a publicat nota de mai sus, aceasta a fost eliminată din varianta care a fost depusă, în final, la Parlament.

Noul document, fără nota de la pagina 3, poate fi consultat AICI.

Se poate observa că pagina 3 a rămas în document, dar acum este goală.

Siegfried Mureșan: „Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane din cele trei partide”

Siegfried Mureșan a explicat sâmbătă, după depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei miniștrilor propuși, modul în care a fost utilizată tehnologia în elaborarea documentului.

Mureșan a susținut că ideile și măsurile cuprinse în program provin de la experții celor trei partide care susțin Cabinetul, precum și din consultările cu reprezentanți ai societății, iar instrumentele informatice au fost folosite în procesul tehnic de redactare și formatare.

„Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide (PNL, USR și UDMR, n. red.). Am formatat programul de guvernare, am făcut liniile și punctulețele și așa mai departe cu tehnologia informației, așa cum cu toții în era modernă facem de mulți ani de zile”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a insistat că propunerile din document nu au fost generate de inteligența artificială și a enumerat sursele despre care spune că au contribuit la elaborarea măsurilor.

„Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane din cele trei partide, ale contribuțiilor colegilor din cele trei partide, din administrația locală, din administrația centrală, din grupurile parlamentare. Sunt rezultatul ideilor pe care le-am primit din societate, de la fermieri, de la întreprinzători, de la sindicate, de la asociații padronale. Dar nu le-am scris de mână cu pixul, ci le-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026”, a declarat Mureșan.

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului propus. Formula guvernamentală convenită de PNL, USR și UDMR cuprinde 16 ministere și trei vicepremieri, fiecare dintre aceștia având și un portofoliu ministerial.

Următoarea etapă este audierea miniștrilor propuși în comisiile parlamentare de specialitate.

Premierul desemnat a anunțat anterior că obiectivul este ca audierile să se desfășoare luni și marți și a cerut ca fiecare candidat la funcția de ministru să beneficieze de cel puțin 60 de minute pentru întrebările parlamentarilor și răspunsuri.