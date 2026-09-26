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Explozie în centrul Atenei. Șase persoane au murit, după prăbușirea unei clădiri

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Bilanțul exploziei care a dus la prăbușirea unei clădiri din cartierul Plaka, Atena, a ajuns la șase morți. Ultimele două victime au fost scoase dintre dărâmături, iar operațiunea de căutare a persoanelor dispărute s-a încheiat, potrivit ERT News.

Toate cele șase victime au fost recuperate

Echipele de intervenție au găsit ultimele două trupuri în ruinele clădirii de pe strada Lysikratous. Identificarea oficială a victimelor urmează să fie făcută de autorități.

Potrivit informațiilor disponibile până acum, ultimele două persoane recuperate ar fi doi dintre cei patru cetățeni americani care se aflau în imobil. În clădire locuia și un cuplu în vârstă, format dintr-o femeie din Grecia și soțul ei britanic.

Primele două victime recuperate au fost femeia în vârstă și, ulterior, soțul acesteia.

Operațiunea de intervenție continuă

Chiar dacă toate persoanele dispărute au fost localizate, echipele de la EMAK și operatorii utilajelor continuă să îndepărteze molozul și să verifice resturile clădirii.

La operațiune au participat 30 de pompieri și trei câini special antrenați. Pentru localizarea victimelor au fost folosite și geofoane, precum și camere speciale.

O zonă de aproximativ 20 de metri pătrați, în care resturile ajungeau la 2-2,5 metri, a necesitat o atenție deosebită. Salvatorii au lucrat gradual pentru a evita destabilizarea structurilor rămase.

Gazul, una dintre ipotezele anchetei

Autoritățile nu au stabilit încă originea exploziei. Printre variantele analizate se află existența unei instalații pe bază de propan în locuința cuplului în vârstă, dar și o eventuală problemă la rețeaua de gaze naturale din clădire sau dintr-un imobil învecinat.

Anchetatorii verifică și declarațiile unor localnici care au spus că au simțit miros de gaz înainte de explozie. Până acum nu a fost stabilit ce tip de gaz ar fi putut fi prezent și nici dacă acesta are legătură cu deflagrația.

Două femei au fost rănite în clădirea vecină

Explozia a afectat și imobilul alăturat.O femeie în vârstă și îngrijitoarea acesteia au fost scoase de acolo cu răni ușoare.

Un trecător a fost, de asemenea, rănit ușor de fragmente desprinse în urma exploziei. Cei trei au fost transportați la Spitalul „Gennimata”.

Deflagrația a provocat pagube importante și în zona din jur. Mai multe locuințe, spații comerciale și mașini au fost avariate, iar geamurile și obloanele unor proprietăți au fost sparte.

Verificările clădirilor din apropiere vor continua după încheierea operațiunilor de îndepărtare a ruinelor, pentru stabilirea exactă a pagubelor și a siguranței imobilelor afectate.

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