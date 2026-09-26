Premierul propus de Nicușor Dan, Siegfried Vasile Mureșan, a transmis reporterului Gândul că, dacă va primi votul Parlamentului, viitorul Guvern va avea maximum 3 secretari de stat pentru fiecare minister. Acesta mai promite optimizarea și eficientizarea modului în care ministerele își desfășoară activitatea.

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„Vom avea o reducere a numărului de viceprim-miniștri la 3 și toți vor avea portofoliu și fiecare minister va avea un număr maxim de 3 secretari de stat. Vom optimiza și vom eficientiza modul în care ministerele lucrează, vom simplifica luarea deciziilor în cadrul ministerelor.”

Mureșan vrea rapiditate la ministere

Premierul propus a transmis că dorește ca noile ministere să fie cât mai rapide și mai eficiente în activitatea acestora. Mureșan a mai reiterat că viitoarele ministere vor avea cel mult câte trei secretari de stat.

„Vreau ca miniștrii să poată opera și conduce aceste ministere în cel mai rapid și eficient mod cu putință, maxim 3 secretari de stat pe minister”, a transmis Siegfried Vasile Mureșan.