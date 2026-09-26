Doliu în partidul AUR! A murit George Scarlat, un membru important din Consiliul de Conducere al AUR. Vestea a fost dată de Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului, pe pagina sa de Facebook.

Dan Dungaciu a anunțat decesul lui George Scarlat și a vorbit despre relația de prietenie care i-a legat timp de peste două decenii. Prim-vicepreședintele AUR a povestit că îi spunea „Porthos”, după personajul din „Cei trei mușchetari”. Totodată, l-a descris pe acesta drept un om cu o memorie remarcabilă, o vastă cultură politică și istorică și o capacitate de analiză deosebită.

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De asemenea, Dan Dungaciu a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui George Scarlat, soției sale, Corina, și celor doi fii, Radu și Luca.

„Pentru mine, va rămâne Porthos”

„In memoriam George Scarlat

Îi spuneam Porthos, după personajul din Cei trei mușchetari. Îi plăcea porecla. Așa îmi va rămâne în memorie prietenul meu #GeorgeScarlat, care a trecut la Domnul în dimineața zilei de sâmbătă, 26 septembrie, la ora 4.00, după o scurtă, dar grea suferință.

Ne cunoșteam de peste douzeci de ani. Două decenii în care drumurile noastre s-au întâlnit mereu și în care am fost alături în multe dintre ipostazele în care ne-a purtat viața.

Am lucrat împreună la Fundația Universitară a Mării Negre „Mircea Malița”, unde George a fost director de programe pentru spațiul estic. Am fost împreună la Chișinău, pe care îl cunoștea atât de bine și unde lucrase ca diplomat la Ambasada României. Am fost alături în spațiul public, la conferințe și dezbateri, la București și la Chișinău. Iar în ultimii ani ne-am regăsit și într-un proiect politic comun, în Alianța pentru Unirea Românilor”, a transmis Dan Dungaciu, pe pagina sa de Facebook.

„A fost unul dintre acei oameni pe care îi întâlnești rar”

„George Scarlat a fost unul dintre acei oameni pe care îi întâlnești rar: un om cu o memorie prodigioasă, cu o vastă cultură politică și istorică și cu o capacitate de analiză greu de egalat. Cunoștea în profunzime spațiul estic, lumea de dincolo de Prut și politica românească, pe care o urmărea de decenii.

Avea, în același timp, două însușiri care numai aparent se contraziceau. În relația cu oamenii era cald, jovial, generos, plin de umor, mereu pus pe glume. În fața realităților pe care trebuia să le înțeleagă și să le explice devenea analistul lucid, riguros, cu mintea rece și judecata limpede.

Am gândit de multe ori la fel. Am acționat de multe ori împreună. Poate tocmai de aceea, după atâția ani, sunt greu de separat amintirile despre George de atâtea momente ale propriului meu drum.

În ultima perioadă devenise membru al Consiliului Național de Conducere al AUR. Începuserăm un nou drum împreună. Erau proiecte de dus mai departe, lucruri de construit, planuri despre care vorbeam.

Nu a mai fost să fie.

Dumnezeu a avut alte planuri cu el.

Rămân în urmă amintirea, lucrurile făcute împreună și sentimentul dureros al unei conversații întrerupte prea devreme.

Suntem alături de Corina și de cei doi băieți ai lor, Radu și Luca, de care George era atât de mândru și despre care vorbea cu atâta dragoste.

Pentru mine, va rămâne Porthos. Așa cum l-am cunoscut și cum l-am știut vreme de peste douăzeci de ani: cald cu oamenii, necruțător de lucid în analiză, cu umor, cu inteligență și cu o memorie care nu înceta să ne uimească.

Rămas bun, George. Dumnezeu să te odihnească în pace.

Vei rămâne în memoria și în sufletele noastre”, a adăugat Dan Dungaciu.

Ce mesaj a transmis George Simion

Și Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook.

„Dumnezeu să-l ierte pe George Scarlat, membru de seamă al CNC – AUR. Și în memoria lui, România trebuie să fie iarăși MARE!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.