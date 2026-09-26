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Toni Neacșu susține că propunerea de Guvern a lui Siegfried Mureșan este „o scenetă neserioasă”. Care ar fi argumentele

Toni Neacșu susține că propunerea de Guvern a lui Siegfried Mureșan este
Avocatul Toni Neacșu
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Toni Neacșu a criticat, într-o postare pe Facebook, propunerea de Guvern înaintată de Siegfried Mureșan, pe care a descris-o drept „o scenetă neserioasă cu final știut dinainte”.

Avocatul și-a argumentat afirmația făcând referire la nominalizarea lui Mircea Abrudean în lista miniștrilor, în funcția de vicepremier și ministru de Interne. Toni Neacșu a precizat că această nominalizare ar ridica problema exercitării simultane a funcției de președinte al Senatului și a celei de ministru.

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„Faptul că propunerea de Guvern a lui Siegfried Mureșan este doar un exercițiu electoral, o scenetă neserioasă cu final știut dinainte, rezultă în primul rând din prezența în lista miniștrilor a lui Mircea Abrudean, în calitate de vicepremier și titular al Ministerului de Interne.

Dacă Guvernul ar fi avut și cea mai mică șansă să treacă, PNL-USR nu ar fi sacrificat a doua funcție ca importanță în stat, cea de Președinte al Senatului.

Strict vorbind, între funcția de senator și cea de ministru nu există incompatibilitate, însă cea de președinte al Senatului și de ministru nu pot fi exercitate funcțional concomitent. Președintele Senatului este cel care reprezintă de drept Senatul în relația cu Guvernul și ministerele, deci ar fi vorbi Abrudean cu Abrudean, e singurul care poate sesiza CCR, conduce administrativ Senatul, fiind nevoie de el acolo și în desele Birouri permanente nu numai din când în când doar pentru câte un vot, și este persoana care ar ocupa funcția de presedinte interimar dacă președintele Nicușor Dan ar fi suspendat.

Mandatul lui de președinte al Senatului este până în 2028 și dacă ar renunța la el prin demisie, nu se poate suspenda, practic PNL -ul ar pierde funcția”, a scris Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Captură foto Facebook Toni Neacșu

„Lista nu arată ca planul unui Guvern care așteaptă să și fie învestit”

Totodată, Toni Neacșu a precizat că, în cazul în care Guvernul ar fi învestit, PNL ar trebui să precizeze dacă Abrudean ar rămâne la conducerea Senatului sau ar renunța la funcție pentru a deveni ministru de Interne.

De asemenea, avocatul a afirmat că lista propusă nu ar indica intenția reală de formare a unui Guvern și susține că Siegfried Mureșan ar fi alcătuit formula astfel încât să nu obțină voturile necesare în Parlament.

„Dacă propunerea ar fi serioasă, PNL ar trebui să spună de pe acum ce face Abrudean dacă Guvernul trece: rămâne la șefia Senatului, renunță la ea sau încearcă să împartă între două instituții un om de care fiecare are nevoie cu normă întreagă?

Până la acest răspuns, lista nu arată ca planul unui Guvern care așteaptă să și fie învestit și să înceapă munca (puneți alături și propunerea la MJ a unui pensionar special, care va cumula pensia cu salariul, în numele unui program de guvernare care combate cu ambele).

Arată doar că Siegrfried Mureșan a făcut tot posibilul să se asigure că nu va primi cumva un vot suficient în Parlament. Sunt convins că la vot își va face cruci cu limba în cerul gurii ca nu cumva prea mulți chiar să-i ofere încrederea”, a conchis Toni Neacșu.

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