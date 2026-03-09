PSD cere USR-ului să vină cu o altă opțiune pentru Avocatul Poporului: „Să nu aibă pensie specială”. Miruță se contrazice: „Nu toți beneficiarii sunt toxici”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, solicită USR-ului să vină cu o altă propunere pentru funcția de Avocatul Poporului, care nu beneficiază de pensie specială. Pe de altă parte, Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, care a susținut reforma pensiilor speciale a lui Bolojan, ia acum apărarea Roxanei Rizoiu, un jurist cu experiență propus de partidul lui Dominic Fritz.
„Nu o să votăm. Nu ne răzgândim. USR să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială. Când e să le aplice, se mai împiedică. Dacă tot au propus și susținut aceste chestiuni, să înceapă cu ei. Să propună oameni care n-au pensii speciale. Să schimbe propunerea, să nu aibă pensie specială”, a spus Grindeanu.
Ministrul Apărării Radu Miruță (USR) a declarat că nu toți beneficiarii pensiilor speciale sunt „corupți, toxici și netrebnici”, ca reacție la opoziția PSD-ului față de propunerea juristei Roxana Rizoiu în funcția de Avocat al Poporului.
”Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici”, a explicat Radu Miruţă, relatează News.ro.
”Să ştiţi că în campania preşedintele Nicuşor Dan au donat mii de oameni. Bun, asta e foarte bine că a donat, nu e nimic rău. A donat la vedere, n-a dat sume la sacoşe. Eu spun ce am spus şi până acum.
Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici sau că nu merită să le recunoşti caracteristicile profesionale. Noi spunem că nu-i normal să ai pensie specială. Noi spunem că nu-i normal să te pensionezi la 48 de ani şi după aceea să te angajezi tot la stat.
Dar dacă USR a luat un număr de voturi care nu-i permite singur să schimbe aceste lucruri, până când va reuşi să facă asta, toţi oamenii din sistem înseamnă că sunt implicit, by default, toxici şi corupti şi netrebnici? E o greşeală”, a spus Radu Miruţă.