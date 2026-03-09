Prima pagină » Știri politice » PSD cere USR-ului să vină cu o altă opțiune pentru Avocatul Poporului: „Să nu aibă pensie specială”

PSD cere USR-ului să vină cu o altă opțiune pentru Avocatul Poporului: „Să nu aibă pensie specială”

Ruxandra Radulescu
09 mart. 2026, 12:35, Știri politice
Sorin Grindeanu: Am participat în această seară la Cina de Iftar, un eveniment important pentru musulmani, acum în perioada Ramadanului

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, solicită USR-ului să vină cu o altă propunere pentru funcția de Avocatul Poporului, care nu beneficiază de pensie specială. Pe de altă parte, Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, care a susținut reforma pensiilor speciale a lui Bolojan, ia acum apărarea Roxanei Rizoiu, un jurist cu experiență propus de partidul lui Dominic Fritz.

„Nu o să votăm. Nu ne răzgândim. USR să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială. Când e să le aplice, se mai împiedică. Dacă tot au propus și susținut aceste chestiuni, să înceapă cu ei. Să propună oameni care n-au pensii speciale. Să schimbe propunerea, să nu aibă pensie specială”, a spus Grindeanu.

Miruță sare în apărarea Roxanei Rizoiu: „Nu toți oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici”

Ministrul Apărării Radu Miruță (USR) a declarat că nu toți beneficiarii pensiilor speciale sunt „corupți, toxici și netrebnici”, ca reacție la opoziția PSD-ului față de propunerea juristei Roxana Rizoiu în funcția de Avocat al Poporului.

”Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici”, a explicat Radu Miruţă, relatează News.ro.

PSD cere USR-ului să vină cu o altă opțiune pentru Avocatul Poporului: „Să nu aibă pensie specială”. Miruță se contrazice: „Nu toți beneficiarii sunt toxici”

”Să ştiţi că în campania preşedintele Nicuşor Dan au donat mii de oameni. Bun, asta e foarte bine că a donat, nu e nimic rău. A donat la vedere, n-a dat sume la sacoşe. Eu spun ce am spus şi până acum.

Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici sau că nu merită să le recunoşti caracteristicile profesionale. Noi spunem că nu-i normal să ai pensie specială. Noi spunem că nu-i normal să te pensionezi la 48 de ani şi după aceea să te angajezi tot la stat.

Dar dacă USR a luat un număr de voturi care nu-i permite singur să schimbe aceste lucruri, până când va reuşi să facă asta, toţi oamenii din sistem înseamnă că sunt implicit, by default, toxici şi corupti şi netrebnici? E o greşeală”, a spus Radu Miruţă.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
13:24
Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
APĂRARE Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”
12:59
Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”
FLASH NEWS Reacția MAE, după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avion, alături de cuplurile care au revenit în țară „cu prioritate”
12:57
Reacția MAE, după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avion, alături de cuplurile care au revenit în țară „cu prioritate”
LIVE UPDATE Bugetul pe 2026 dă peste cap coaliția de guvernare. PNL vrea adoptarea bugetului, în timp ce PSD va hotărî duminică dacă va susține proiectul
12:53
Bugetul pe 2026 dă peste cap coaliția de guvernare. PNL vrea adoptarea bugetului, în timp ce PSD va hotărî duminică dacă va susține proiectul
FLASH NEWS Sorin Grindeanu intervine în scandalul Țoiu-Ponta și anunță audierea în Parlament a ministrului și a consulului din Dubai. Îl somează și pe Bolojan să trimită Corpul de control la MAE
12:14
Sorin Grindeanu intervine în scandalul Țoiu-Ponta și anunță audierea în Parlament a ministrului și a consulului din Dubai. Îl somează și pe Bolojan să trimită Corpul de control la MAE
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu anunță un Consiliu Politic Național al PSD pentru o decizie legată de buget. “Sunt câteva lucruri nu par că sunt prinse”
11:22
Sorin Grindeanu anunță un Consiliu Politic Național al PSD pentru o decizie legată de buget. “Sunt câteva lucruri nu par că sunt prinse”
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Un exercițiu de 10 minute poate reduce depresia
REACȚIE Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat
14:10
Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat
SPORT Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
13:55
Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
FLASH NEWS Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
13:42
Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
INEDIT Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz
13:24
Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz
JUSTIȚIE Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
13:19
Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
ECONOMIE Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”
13:08
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe