PSD cere USR-ului să vină cu o altă opțiune pentru Avocatul Poporului: „Să nu aibă pensie specială”. Miruță se contrazice: „Nu toți beneficiarii sunt toxici”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, solicită USR-ului să vină cu o altă propunere pentru funcția de Avocatul Poporului, care nu beneficiază de pensie specială. Pe de altă parte, Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, care a susținut reforma pensiilor speciale a lui Bolojan, ia acum apărarea Roxanei Rizoiu, un jurist cu experiență propus de partidul lui Dominic Fritz.

„Nu o să votăm. Nu ne răzgândim. USR să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială. Când e să le aplice, se mai împiedică. Dacă tot au propus și susținut aceste chestiuni, să înceapă cu ei. Să propună oameni care n-au pensii speciale. Să schimbe propunerea, să nu aibă pensie specială”, a spus Grindeanu.

Miruță sare în apărarea Roxanei Rizoiu: „Nu toți oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici”

Ministrul Apărării Radu Miruță (USR) a declarat că nu toți beneficiarii pensiilor speciale sunt „corupți, toxici și netrebnici”, ca reacție la opoziția PSD-ului față de propunerea juristei Roxana Rizoiu în funcția de Avocat al Poporului.

”Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici”, a explicat Radu Miruţă, relatează News.ro.

