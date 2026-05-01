Compania implicată într-un proiect de 100 milioane de euro în Iași intră în acționariatul AnimaWings

Grupul EVERGENT Investments intră în acționariatul AnimaWings, operatorul aerian care are deja zboruri regulate din Iași și își extinde flota cu aeronave Airbus.

Grupul este implicat și într-un proiect imobiliar în Iași, estimat la peste 100 milioane de euro, dezvoltat alături de One United Properties, scrie Ziarul de Iași.

Modificare structurii acționariatului AnimaWings a fost anunțată oficial pe 30 aprilie 2026.

Fondatorul Cristian și Marius Pandel au cedat 50% din capitalul social către un consorțiu format din BT Asset Management SAI, EVERGENT Investments și Winners Holding Investments.

Potrivit datelor financiare prezentate de companie, EVERGENT avea active administrate de peste 4 miliarde de lei și a încheiat anul 2025 cu un profit net de 378 de milioane de lei.

„Intrarea în sectorul aviației comerciale reprezintă o nouă etapă de diversificare a portofoliului”, a transmis compania, privitor la investiția în AnimaWings.

