Grindeanu amenință cu ruperea coaliției dacă pachetul social pică la buget: „Nu am să negociez niciodată”

Bianca Dogaru
16 mart. 2026, 17:51, Actualitate

Sorin Grindeanu condiționează rămânerea PSD la guvernare de adoptarea unor măsuri sociale clare în noua lege a bugetului. Acesta avertizează partenerii PNL că nu acceptă un buget construit doar pe o viziunea de dreapta și cere protecție pentru categoriile vulnerabile. 

Liderul PSD afirmă că bugetul trebuie să includă pachetul social de 3,2 miliarde de lei. El precizează că nu negociază sub nicio formă banii pentru persoanele cu dizabilități, veteranii sau mamele. Din acest pachet, o sumă de 1,1 miliarde de lei este fixă și nu suportă discuții cu niciun alt partid politic.

”Noi am anunțat din timp că vrem acest pachet, dacă punem și scutirile de CASS ar însemna aproximativ 3,2 miliarde de lei. Nu am să negociez niciodată indemnizația pentru cei cu dizabilități, nu am să negociez CASS-ul pentru mame, nu negociez drepturile veteranilor. Continui să cred că există o majoritate în Parlament pentru a trece aceste măsuri care vor proteja categoriile vulnerabile. Dacă ei nu le vor susține, atunci să meargă în fața românilor și să-și asume. Dacă vor continua să meargă în această formă, să spună că atunci este un buget doar cu viziune de dreapta. O să vedem joi în ce formă se ajunge cu Legea bugetului”, a spus Sorin Grindeanu.”

Grindeanu recunoaște că actuala coaliție are probleme mari. Acesta susține că PSD va face o analiză a întregului Guvern imediat după ce trece legea bugetului.

„Coaliția nu e în cea mai bună formă. Știți că noi am anunțat mai demult, de la începutul lunii decembrie, că imediat după buget vom face acea consultație internă. În primul rând, vom face, dacă vreți, o radiografie a activităților noastre în Guvern, a miniștrilor PSD și după aceea, bineînțeles că vom analiza activitatea întregului guvern, iar cei aproape 5000 de colegi din PSD , așa cum au votat intrarea de bună credință în această coaliție, vor decide și dacă e cazul să ieșim.”

În plus, Grindeanu i-a amintit lui Bolojan că ocupă funcția de premier datorită voturilor PSD. Dacă partenerii de coaliție decid să plece, PSD nu va susține niciodată un guvern minoritar, a transmis acesta.

„N-am întâlnit niciun lider care să găsească circumstanțe atenuante prim-ministrului, care e prim-ministru pe 46% din voturi de la PSD, că doar PNL-ul nu-ți ajunge să fii prim-ministru. Ca să fii prim-ministru ai nevoie și ai avut nevoie și de voturi PSD.”

