Mesajul bărbatului care a fost mort timp de zece minute. A stat trei zile în comă: Ce spune despre „lumea de dincolo”.

Matthew Allick, în vârstă de 43 de ani, din Romford, Marea Britanie, a stat trei zile în comă la spital.

Bărbatul a fost mort timp de zece minute, după ce a suferit un infarct devastator. Ce spune însă despre viața „de apoi”? Mesajul său este cât se poate de interesant.

Matthew Allick s-a îmbolnăvit la sfărșitul lunii august 2023, având dificultăți de respirație și picioarele umflate.

Acesta a ajuns de urgență la spital, în urma stopului cardiac determinat de un embolism pulmonar.

A fost declarat „în moarte clinică” timp de câteva minute, scrie mirror.co.uk. Modelul și actorul din Romford a stat trei zile în comă.

Când s-a trezit, bărbatul a spus că nu-și amintește nimic – doar că a fost trezit dintr-un „somn liniștit”.

Experiența i-a schimbat viața lui Matthew și bărbatul a așternut pe hârtie tot ce a trăit în ultimii doi ani și jumătate.

Ce spune Matthew despre experiența sa

„A fost ca o terapie. A fost ușor, deoarece am trăit aceste lucruri. Uneori, când oamenii aud povestea mea, sunt șocați și nu înțeleg de ce, dar când am văzut totul scris, negru pe alb, mi-am dat seama că am trecut prin multe situații.

Am fost readus la viață, nu mă mai sperie nimic. Orice este posibil când revii din morți”.

Medicii l-au resuscitat în mod „agresiv”

După ce a căzut „mort” în 2023, medicii de la Hammermith Hospital au folosit defibrilatorul și au efectuat manevre CPR atât de „agresive” încât i-au cauzat răni interne.

A fost în moarte clinică timp de câteva minute, înainte ca medicii să-l resusciteze și să-l plaseze în comă indusă.

Radiografiile au scos la iveală cheagurile de sânge „de mărimea unei mingi de crichet”, chiar pe inimă și plămâni.

Chirurgii l-au operat rapid pentru a le îndepărta. Cartea lui Allick, „Life After Being Clinically Dead”, începe cu câteva zile înainte de accident, arată „cum este moartea, de fapt” și traversează cele 18 luni care au urmat în viața autorului.

„Uneori, viața te provoacă și trebuie să treci peste tot ce îți dă: poți alege să stai și să plângi sau să iei atitudine.

Am plâns una-două zile și apoi am considerat că trebuie să îmi revin. Am murit cu adevărat. Mi-a schimbat perspectiva asupra vieții. Viața este prea scurtă ca să îți faci griji. Sunt aici pentru un scop și trebuie să merg înainte. Cel mai rău lucru este că mori și nu încerci să schimbi nimic…”, a spus Allick.

„Sănătatea mea nu mai este cea de altădată, dar nu mă concentrez asupra lucrurilor pe care NU le pot face, ci asupra a ceea ce POT face, în condițiile date”, a încheiat Matthew Allick.

Autorul recomandă: