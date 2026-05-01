Diana Șoșoacă, întâmpinată de susținători, la Otopeni, după ridicarea imunității în Parlamentul European. „Nu au ei pușcării să mă îngenuncheze”

În cursul serii de joi, 30 aprilie 2026, zeci de susținători au întâmpinat-o pe Diana Iovanovici Șoșoacă la Otopeni, după ridicarea imunității în Parlamentul European. Protestatarii au fluturat steagurile tricolore, precum și pe cele ale partidului S.O.S. România. În același timp, au scandat diverse mesaje.

Diana Șoșoacă a fost întâmpinată de zeci de persoane la Aeroportul Otopeni, după ce i-a fost ridicată imunitatea în Parlamentul European. Simpatizanții ajunși la aeroport au dorit să își dovedească susținerea față de liderul S.O.S. România. De asemenea, au organizat un protest față de decizia luată în Parlamentul European, arată Mediafax.

„Organizația județeană S.O.S.RO Vâlcea intampina pe doamna președinte Diana Iovanovici Șoșoacă la venirea de la Bruxelles. Suntem solitari cu doamna președinte Diana Iovanovici Șoșoacă!”, este unul dintre mesajele postate pe rețeaua Facebook.

Vă reamintim că în cursul zilei de marți, 28 aprilie 2026, Parlamentul European a votat cererea Parchetului General de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă.

Ce a transmis Diana Șoșoacă

Susținătorii Dianei Șoșoacă au scandat diverse mesaje la Otopeni: „Diana, Diana”, „Diana te iubim” și „Diana președinte”. De altfel, unii dintre aceștia au adus și pancarte: „Solidari cu Diana Șoșoacă”.

De altfel, în timpul scandărilor, oamenii vorbeau și despre salariile mici, spunând că sunt plătiți „la minim pe economie”. Odată ajunsă în țară, liderul S.O.S. România s-a alăturat acestui protest. A scandat, printre altele: „La luptă!”, „Revoluție!”, „Adevărul, adevărul!”, „România liberă”, „Jos trădătorii” și „Trădătorii la canal”.

A ținut să le transmită și un mesaj celor prezenți: „Nu mi-e frică. Nu au ei pușcării și aresturi ca să mă poată îngenunchea”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook Partidul S.O.S România – Filiala Vâlcea