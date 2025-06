După ce vineri au amânat ședința Consiliului Politic Național din cauza blocajului dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan pe tema creșterii TVA, social-democrații se reunesc sâmbătă pentru a decide dacă intră sau nu la guvernare. Ședința va avea loc în format extins și se va desfășura atât fizic, cât și online.

„Nu e o perioadă ușoară și nu va fi un mandat ușor. Asta am transmis și am dorit să voteze în cunoștință de cauză. Votul trebuie să fie asumat. Asta am dorit să transmit. Să se știe foarte clar că nu va fi o perioadă obișnuită de guvernare”, explică președintele interimar al PSD.