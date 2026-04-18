PSD se pregătește de ”o nouă realitate politică”, după votul de luni. Grindeanu: ”România și guvernul nu mai funcționează”

Sorin Grindeanu a afirmat sâmbătă că votul intern pe care Partidul Social Democrat îl va organiza luni va marca începutul „unei noi realități politice”, iar abia ulterior vor avea loc consultările cu președintele și discuțiile privind formula de guvernare, relatează Mediafax.

Sorin Grindeanu: ”Partidul Social-Democrat nu va susține un guvern minoritar și nu va face vreo majoritate cu AUR”

„Luni vom da votul, vom vedea care va fi rezultatul și după aceea cred că etapa normală este aceea ca președintele să ne cheme la consultări și să vedem, fiecare partid, care este drumul pe care și-l dorește. Nu vreau să fac speculații, nu vreau să spun despre premieri tehnocrați, premieri liberali sau social-democrați”, a afirmat președintele PSD.

Întrebat despre actualul protocol de guvernare, Grindeanu a precizat că, dacă acesta rămâne în vigoare, „Partidul Național Liberal ar trebui să dea următorul prim-ministru”.

„Repet, toate lucrurile acestea vor fi discutate după votul pe care îl vom da luni seara”, a spus el.

Referitor la posibilitatea unei moțiuni de cenzură susținute de AUR sau la o eventuală colaborare guvernamentală cu acest partid, Grindeanu a fost categoric: „Partidul Social-Democrat nu va susține un guvern minoritar și nu va face vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. PSD ori intră în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Nu există alte variante”.

Va rămâne PSD la guvernare în cazul schimbării premierului? Ce spune Grindeanu

De asemenea, Grindeanu a transmis că România traversează o perioadă de blocaj politic și guvernamental.

„România și guvernul nu mai funcționează. România a devenit neguvernabilă, iar actul de guvernare este incoerent. Indiferent că ești social-democrat, liberal, userist sau faci parte din minoritățile naționale, nu cred că cineva este mulțumit de modul în care funcționează actuala coaliție”, a afirmat el.

Întrebat dacă PSD ar rămâne la guvernare în cazul schimbării premierului, Grindeanu a făcut trimitere la prevederile protocolului de rotație.

„Nu scrie nicăieri despre persoane. Nu scrie nici Sorin Grindeanu, nici Ilie Bolojan. Totul este impersonal. PNL-ul trebuie să dea prim-ministru până anul viitor, iar PSD să nominalizeze ulterior”, a explicat el.