Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”

Ilie Bolojan a transmis, duminică, un mesaj de felicitare pentru sportivii români care au obținut rezultate remarcabile la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam.

România, campioană mondială la 8+1

Ilie Bolojan a vorbit despre victoria echipajului feminin de 8+1 al României, care a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de la Amsterdam și a stabilit un nou record.

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„Astăzi a fost una dintre acele zile speciale în care am simțit din nou cu toții emoția unei performanțe excepționale.

La Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, fetele din echipajul de 8+1 al României au devenit campioane mondiale, stabilind un nou record.

România a câștigat aurul și în proba de 8+1 mixt, în ultima cursă a competiției”, a transmis premierul.

Bolojan: „În spatele acestor câteva minute extraordinare sunt ani de muncă”

La final, Bolojan i-a felicitat pe sportivi, antrenori și pe toți cei care i-au sprijinit și a încheiat mesajul cu o referire la bucuria adusă de rezultatele obținute pentru România.

„În spatele acestor câteva minute extraordinare sunt ani de muncă, disciplină, sacrificii și încredere unii în ceilalți. O echipă adevărată, în care fiecare trage pentru toți.

Ați dus România pe primul loc în lume. Și ne-ați făcut o mare bucurie”, a transmis Bolojan.