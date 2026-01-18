PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară la Antena 3, că există un proiect de hotărâre cu privire la controversatul acord Mercosur, prin care ar putea fi sesizată Curtea Europeană de Justiţie. Manda a precizat că social-democraţii vor vota acest proiect.

Manda a subliniat că liderul partidului Sorin Grindeanu nu a dat acordul premierului Bolojan referitor la Mercosur. „Sunt sigur că nu”, a subliniat secretarul general al PSD.

Manda: „PSD nu a votat acordul”

Claudiu Manda a menționat că europarlamentarii PSD nu au votat acordul Mercosur, ci o clauză de salvgardare.

”În primul rând, marea minciună pe care o vedem în zona de USR-işti care spune că noi, europarlamentarii, inclusiv PSD, inclusiv eu, am votat acordul. Noi nu am votat acordul. Noi am votat atunci o clauză de salvgardare şi câteva solicitări de protecţie a fermierilor din Europa. Acordul va fi pe masa Parlamentului European, probabil în aprilie-mai”, a afirmat Claudiu Manda.

PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiţie cu privire la Mercosur

Social-democratul a explicat acest demers ar putea genera un „conflict juridic”.

”Săptămâna viitoare, la Strasbourg, există pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în care vom putea sesiza Curtea Europeană de Justiţie şi noi vom vota acest proiect. S-ar putea să existe şi o majoritate care să treacă şi atunci să vedem dacă se va ajunge acolo la un conflict juridic. Cam asta este situaţia”, a transmis Claudiu Manda.

