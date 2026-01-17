Ion Cristoiu: Cum se confirmă în chip strălucit că semnarea Acordului Mercosur de către România s-a făcut la ordinul dat de Ursula Von der Leyen

Ultima „pastilă” jurnalistică semnată de Ion Cristoiu ne aduce o explicație pentru graba cu care autoritățile de la București au semnat Acordul Mercosur, fără să țină cont de toate riscurile și semnalele de alarmă trase din piață. „Se confirmă în chip strălucit că semnarea Acordului Mercosur de către România s-a făcut la ordinul dat de Ursula Von der Leyen”, susține Cristoiu.

Graba cu care Ursula von der Leyen a plecat la Rio de Janeiro pentru a parafa acordul cu statele din America de Sud contrastează puternic cu procedurile birocratice invocate ulterior pentru a liniști opiniile critice, arată Cristoiu.

„Votul decisiv a fost al României”

Președinta Comisiei Europene s-a grăbit să ia avionul și să meargă la Rio, capitala Braziliei, pentru a semna acordul Mercosur cu președintele de stânga antitrumpist… probabil că unii dintre dumneavoastră vor rămâne nedumeriți de această grabă de a asemna acordul și chiar și de a-l sărbători deoarece citiserăî că semnarea și votarea acordului în Coreper, Comitetul Reprezentanților țărilor membre UE este, așa, o chestiune de început, că trebuie să treacă prin aprobarea Consiliului, că trebuia să treacă printr-o aprobare a Parlamentului și a Parlamentelor diferitelor țări.

„Votul important decisiv a fost al României, pentru a asigura majoritatea calificată. Sigur, unul din unul din argumentele propagandistice ale minorității electorale care îl sprijină, care mai continuă să îl sprijine pe Nicușor Dan, până o să renunțe și această minoritate…

Așa cum am mai spus, votul în Coreper a fost crucial pentru ambițiile Ursulei von der Leyen. Președinta Comisiei Europene și-a făcut din semnarea acestui acord, deci din sărbătorirea sa la Rio, o chestiune de viață și de moarte. Și am spus că felul în care s-a prezentat la noi poziția României, toată acea polemică nedumeritoare, în care PSD a acuzat Ministerul de Externe de trădare, polemică în care Ministrul Agriculturii al PSD a spus că agricultori români nu sunt de acord cu acordul, în care Nicușor Dan a publicat o paleașcă din care am înțeles că el a negociat în numele agricultorului român… care agricultori spun că habar n-au de această negociere.

Deci, în general, atmosfera, v-am spus, care înconjoară poziția României, foarte importantă față de un acord foarte important, crucial, fie în sens negativ, fie în sens pozitiv, mi-a amintit de anularea alegerilor din decembrie 2024, care s-a definit prin secretomanie. Mister absolut. Nici acum noi nu știm de ce s-au anulat alegerile. Dacă observați, nimeni din cei care au fost implicați, Marcel Ciolacu, Klaus Iohannis, Marian Enache, judecătorii CCR care au votat anularea, au trecut un an și ei nu au spus nimic, nici măcar cum s-a desfășurat, cum au ajuns la ședința CSAT, cum au ajuns la ședința CCR”, a spus Cristoiu.

„Și am spus că, în cazul anulării alegerilor, am avut de-a face cu un ordin. Și la fel am avut de-a face cu un ordin și în cazul semnării acordului Mercosur, că nici acum nu știm cine, cum, cine a fost. S-a primit ordin. De unde? De la Ursula.

„România a votat la ordin”

Deci, tot ceea ce face acum Ursula, sărbătorirea, graba cu care s-a dus să semneze acordul, ne dovedește că votul din Coreper era crucial pentru ea și că i-a ordonat lui Nicușor Dan, l-a rugat, dar la noi rugămintea este ordin, și Nicușor Dan s-a executat, i-a ordonat Oanei Țoiu, care, la rândul ei, s-a executat…

Și PSD-ul ne bate pe noi la cap că Oana Țoiu a trădat, de fapt, sugerându-ne că Nicușor nu are nicio treabă.

Deci, este clar, sărbătoarea de la Rio ne confirmă că votul României a fost dat la ordin”, a tras concluzia Ion Cristoiu