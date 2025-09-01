Prima pagină » Știri politice » PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente

PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente

01 sept. 2025, 12:17, Știri politice
PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente

PSD și USR au depus o serie de amendamente la cele cinci pachete de reformă, care intră la analiză într-o ședință a coaliției. PSD cere obligarea refugiaților ucraineni la plata contribuțiilor către stat iar USR propune ca șefii instituțiilor autonome să beneficieze de bonsuri, după ce coboară deficitul sub 3%

Unul dintre amendamentele propuse de PSD se referă la reintroducerea impozitului de 1% a companiilor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane (IMCA).

Asta după ce forma adoptată de Executiv prevedea eliminarea lui.

„Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale, astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. În actualul context fiscal-bugetar considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale certe, care au un impact de 1,2 miliarde lei. Mai mult decât atât, abordarea de a abroga acest impozit, în contextul în care taxele și impozitele pe companiile mici sau pe populație cresc, creează o discriminare fiscală, îndepărtându-se de la principiul echității fiscale. În acest sens, propunem eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA”, se arată în amendamentul PSD.

De asemenea, social-democrații propun ca refugiații ucraineni, migranții și apatrizii să fie obligați la plata impozitului, pentru sumele acordate de statul român.

Astfel, potrivit documentului, PSD cere ca, la categoria „plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale”, să fie introduși „refugiații ucraineni, migranții și apatrizii pentru toate sumele acordate de statul român”.

În plus, PSD vrea scutirea de la plata contribuției de sănătate a mai multor categorii de persoane, cum ar fi: părinții aflați în concediu de creștere a copilului, personalului monahal și obligarea la plata impozitului a refugiaților ucraineni, migranților și apatrizilor, pentru sumele acordate de statul român.

Alte amendamente ale PSD:

Impozitul special pe clădirile rezidențiale de valoare mare:

Impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare se calculează în funcție de încadrarea într-una dintre situațiile prevăzute mai jos, după cum urmează:

  1. a) în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de către organul fiscal local, și plafonul de 2.500.000 lei
  2. b) în cazul proprietăților reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție a autoturismului și plafonul de 375.000 lei

Declararea și plata

(1) Impozitul prevăzut la art. 500¹ și art. 500² se declară și se plătește la organul fiscal central competent, prin completarea și depunerea formularului 216.

(2) Procedura de declarare, termenul de depunere și instrucțiunile de completare se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Vezi amendamentele PSD – AICI

De cealaltă parte, USR cere ca bonusul directorilor de instituții autonome să se acorde doar după ce coborâm sub 3% deficit.

De asemenea, USR propune eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social.

„Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile, susțin reprezentanții USR.

Amendamentele USR:

•⁠ ⁠Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.

•⁠ ⁠Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

•⁠ ⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.

•⁠ ⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.

După Coaliție, Guvernul va adopta forma finală. Apoi, Bolojan va merge în Parlament, luni după-amiază, pentru procedura de angajare a răspunderii.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Călin Georgescu, ATAC la adresa guvernului Bolojan, din fața Judecătoriei: „Au semănat sărăcie și minciună”. Mesajul fostului candidat pentru PSD

Daniel David, pentru Gândul: Educația mai are nevoie de 2 miliarde lei / De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului

Citește și

POLITICĂ Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
13:04
Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
VIDEO Călin Georgescu, ATAC la adresa guvernului Bolojan, din fața Judecătoriei: „Au semănat sărăcie și minciună”. Mesajul fostului candidat pentru PSD
10:59
Călin Georgescu, ATAC la adresa guvernului Bolojan, din fața Judecătoriei: „Au semănat sărăcie și minciună”. Mesajul fostului candidat pentru PSD
POLITICĂ 🚨 ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
09:00
🚨 ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
POLITICĂ Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii
08:44
Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii
LIVE UPDATE 🚨 Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. PSD nu este de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor – AMENDAMENTE
08:10
🚨 Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. PSD nu este de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor – AMENDAMENTE
EXCLUSIV Daniel David, pentru Gândul: Educația mai are nevoie de 2 miliarde lei / De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului
08:00
Daniel David, pentru Gândul: Educația mai are nevoie de 2 miliarde lei / De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului
Mediafax
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Nuțu Cămătaru zice că n-a amenințat oamenii că îi dă la lei. „Doar o istorie inventată”
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Mihaela Rădulescu, surprinsă în România la o lună după moartea lui Felix Baumgartner! Cum s-a afișat vedeta și cu cine a fost fotografiată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
De ce tot mai mulți copii se îndepărtează de părinți
ACTUALITATE Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
13:01
Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
VIDEO FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
12:34
FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
EXTERNE Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
12:34
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
VIDEO Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
12:33
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
ACTUALITATE SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
12:17
SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
ACTUALITATE Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit
11:55
Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit