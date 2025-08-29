Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, ELIMINAT. Nazare: Ne dorim investiții din partea acestor companii

În pachetul 2 de măsuri, Guvernul a decis eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro. Ministrul Finanțelor a spus că noul sistem tratează ”punctual cheltuielile sensibile” ale companiilor multinaţionale, subliniind că statul român îşi doreşte investiţii din partea acestor companii.

Alexandru Nazare, a anunțat, vineri la Guvern că: „O măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine, le trata pe toate la fel”.

„Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile, vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanță, vorbim de proprietate intelectuală, și atrage atenția asupra unei mai bune monitorizări a acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dezvoltare a unei companii multinaționale, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii”, spune ministrul.

Alexandru Nazare mizează pe faptul că prin această măsură vor crește investițiile în țara noastră.