Călin Georgescu, ATAC la adresa guvernului Bolojan, din fața Judecătoriei: „Au semănat sărăcie și minciună”. Mesajul fostului candidat pentru PSD

Călin Georgescu a fost citat în instanță, în dosarul în care este acuzat de afirmații legionare, chiar în ziua trebuie să se prezinte la Poliție, pentru semnarea controlului judiciar. Aflat la Judecătorie, fostul candidat la prezidențiale a lansat un atac dur la adresa guvernului Bolojan și a precizat că: „au semănat sărăcie și minciună pentru a culege supunere și control”. De asemenea, Georgescu a transmis un mesaj social-democraților: „refuz să cred că PSD-ului i-a dispărut ultimul dram de responsabilitate pentru a se face părtaș la această distrugere”.

„Tăcerea adevărului este mai grea decât țipătul minciunii. Oligarhia și soroșismul bancar, deși puțin la număr, au înțeles că arta înrobirii fără lanțuri e la îndemână lor. Așa că au semănat sărăcie și minciună pentru a culege supunere și control. Au hrănit poporul cu pâine ieftină și circ vulgar, transformând suferință în spectacol și sclavia in obișnuință.

Stăpânesc prin minciună, intrigă și dezbinare, punând frate contra frate și făcând din neputință și prostie virtuți. Astfel, cei sclavi ajung să creadă că sunt liberi, iar cei fericiți ajung să creadă că sunt fericiți. Poporul român și-a descoperit demnitatea istoric a și măreția sacră de a fi. Poporul român nu mai poate să fie manipulat, nu mai poate să fie dezbinat sau controlat.”, a afirmat Călin Georgescu, în fața jurnaliștilor, potrivit Realitatea Plus.

„Refuz să cred PSD-ului i-a dispărut ultimul dram de responsabilitate”

„Într-o țară care trăiește pe aur, a continua să te împrumuți sau să spui că nu ai bani, ar trebui ca prosperitatea și fericirea să fie generalizate. De aceea vă spun că toate măsurile luate de actualul guvern de pseudo-culți distrug în totalitate economia țării și condamnă la neputință viața oamenilor.

Personal refuz să cred PSD-ului i-a dispărut ultimul dram de responsabilitate pentru a se face părtaș la această distrugere.

În ceea ce mă privește, continuarea controlului judiciar și convocarea săptămânală la poliție este un abuz total împotriva dreptății și adevărului.

Rămân constant și spun că singura mea armă de apărare este legea și am convingerea că Justiția își va face datoria, respectând doar principiile de drept.

Doresc să mulțumesc celor care sunteți astăzi aici, atât jurnaliștilor, cât și tuturor oamenilor veniți din țară și din afara granițelor ei – din cealaltă României. Prezența dvs, a tuturor mă onorează. Pentru faptul că este 1 septembrie – Ziua Începutului anului bisericesc – așa că doresc poporului român să fie împuternicit cu armonie și bună-înțelegere, pace, să primească înțelepciune care să-l lumineze că viața adevărată înseamnă credință în Dumnezeu, la care ne rugăm, să coboare harul său peste poporul român, să îndepărteze spinii urii și să aducă iubirea a tot ziditoare”, a declarat Georgescu.

