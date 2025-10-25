Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”

Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”

25 oct. 2025, 16:33, Știri politice
Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a reacționat sâmbătă într-un mesaj video pe rețelele de socializare, respingând o serie de acuzații apărute în spațiul public și calificându-le drept „știri false grosolane”, lansate de „cei deranjați că noi continuăm să construim sănătos”, potrivit Mediafax.

„Adevărul se vede, schimbarea se simte, iar noi mergem înainte, fără să ne lăsăm descurajați de manipulări sau zvonuri”, spune ministrul Radu Miruță.

Ministrul a respins în mod direct două dintre acuzațiile care au circulat online: că ar fi blocat un transfer de 200 de milioane de dolari din Statele Unite ale Americii pentru industria de Apărare și că ar fi demis conducerea Salrom în vederea privatizării companiei.

El a explicat „cum e adevărul și cum îl descriu cei pe care îi demufez de la resursele statului”: „Zic că am blocat un împrumut de 200 de milioane de dolari de la americani pentru industria națională de Apărare. Că am modificat niște articole într-o hotărâre de guvern care să blocheze asta. Nu am modificat nimic. Nu m-am atins de niciun articol. Buba celor care au grijă să împingă despre mine astfel de acuzații este alta. Că au garantat americanilor cu ceva ce nu pot să pună pe masă”.

„Eu mă ocup ca atunci când sunt pe tura mea să mă asigur că facem niște treburi serios și, dacă e de reparat după ce au stricat alții, facem și asta. Dar, să acuzi ca să te scuzi pe tine, își cam pune chelul mâna în cap”, a afirmat Miruță.

Miruță: I-am dat afară pe cei de la Salrom pentru că și-au bătut joc de resursele statului

Referindu-se la acuzațiile privind compania Salrom, Miruță a declarat: „Mai sunt acuzat că i-am dat afară pe cei din conducerea Salrom ca să privatizez compania și să o dau la străini. Nimic mai neadevărat. Unu la mână: licența pentru grafitul de la Baia de Fier, grijonat de această companie Salrom, tocmai m-am ocupat ca ea să fie gestionată de statul român. Și doi: i-am dat afară pe cei de la Salrom pentru că și-au bătut joc de resursele statului, și-au bătut joc de companie, au băgat mâna în buzunarul companiei, n-au făcut nimic ca ceea ce s-a întâmplat la Praid să fie evitat”, arată sursa citată.

Ministrul a subliniat că în mandatul său „se muncește – nu se fură, nu se stă degeaba” și că „dacă greșești în țara asta, trebuie să plătești”.

„Dacă ai fost prins furând, mergi în instanță, se cere recuperarea prejudiciului, ești dat afară și vin alții mai buni”, a mai spus Miruță.

Despre cei care lansează aceste „știri false grosolane”, ministrul a conchis: „Sunt din partea celor care sunt deranjați că sunt ‘demufați’ de unde trăiau bine mersi până acum. Dar, am o veste pentru ei. Mergem mai departe”.

Sursa: Facebook/ Radu Miruță

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

