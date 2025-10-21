Prima pagină » Știri » După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă

21 oct. 2025, 22:56
„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea SALROM a fost demisă. Mai și închidem astfel din fronturile deschise. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală”, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei, marți seara, pe Facebook, după ce toată vara s-a plâns că nu are nicio putere în fața șefilor companiei de sare. 

Ministrul Economiei mai adaugă că la Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. „Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale – a fost schimbată! Am reușit, împreună cu acționarul minoritar, să luăm această decizie prin vot”.

„Știu că o să mă întrebați: de ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide. Pentru că, spre deosebire de alții, eu nu mă joc cu vorbele, mă asigur că lucrurile chiar se întâmplă”, a mai spus Miruță.

Ministrul mai spune că fosta conducere a Salrom trimite avocați, amenință cu procese.

„Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafață – și în acest caz, adevărul doare: au greșit și vor răspunde”, mai spune Radu Miruță.

