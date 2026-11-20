Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, inspectorii de integritate l-au înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la constatarea incompatibilității. Deputatul poate contesta raportul ANI în instanță. Contactat de Gândul, Radu Miruță afirmă că nu a primit o notificare din partea ANI.
„În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.
Prevederi legale încălcate:
Numele lui Miruță apare alături de alte 25 de persoane, în comunicatul ANI.
„Inspectorii de integritate au constatat o avere nejustificată și abateri de la regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese în materie administrativă, în cazul a 26 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010”, este anunțul ANI, urmat de lista celor 26, pe care apare și Radu Miruță.
„Buna ziua! Nu am primit până acum vreo notificare”, a transmis Radu Miruță pentru Gândul.
În cazul în care decizia îi va fi înștiințată oficial, Miruță riscă să își piardă mandatul de parlamentar și să nu mai poată ocupa o funcție sau o demnitate publică timp de trei ani, în condițiile prevăzute de lege.
Potrivit investigației Antena 3 CNN, Radu Miruță ar fi întocmit, în februarie 2023, o expertiză tehnică într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Pitești. La acel moment, era deputat și avea activitatea PFA-ului prin care efectua expertize suspendată.
Problema semnalată nu este cumularea calității de parlamentar cu cea de expert tehnic judiciar, ci desfășurarea unei activități economice remunerate prin intermediul unui PFA. Legea le interzice parlamentarilor să desfășoare acte de comerț ca persoane fizice.
Conform documentelor prezentate de Antena 3 CNN, expertiza ar fi fost depusă la instanță după ce partea care o solicitase achitase onorariul. Inspectorii ANI ar fi considerat că această activitate a generat o situație de incompatibilitate.
Gândul i-a adus la cunoștință fostului ministru acuzațiile care i se aduc, la scurt timp după publicarea articolului de Antena 3 CNN. Acesta a declarat pentru Gândul că, până la momentul discuției, nu primise nicio notificare oficială din partea ANI.
Înainte de apariția dezvăluirilor Antena 3 CNN, Radu Miruță susținuse că nu a realizat nicio expertiză de când a devenit parlamentar.
„Eu nu îmi amintesc să fi făcut vreo expertiză de când sunt parlamentar”, a declarat acesta într-un interviu acordat postului de televiziune.
Ulterior, confruntat cu informațiile despre expertiza din dosarul Judecătoriei Pitești, Miruță a susținut că activitatea sa nu reprezintă o încălcare a legii.
„Dacă dumneavoastră ați identificat un dosar în care aș fi depus un raport de expertiză, nu este nimic absolut ilegal și incompatibil în situația asta. Nici să iei bani în urma efectuării expertizei în același timp cât ești parlamentar nu este nici asta ilegal”, a afirmat deputatul.
Radu Miruță se află la al doilea mandat de deputat din partea USR. În Guvernul Bolojan, a ocupat funcțiile de ministru al Economiei și ministru al Apărării.
Decizia ANI poate fi contestată în instanță, însă o eventuală pierdere a mandatului și interdicția de a ocupa funcții publice depind de menținerea raportului de integritate printr-o hotărâre judecătorească definitivă.