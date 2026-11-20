Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, inspectorii de integritate l-au înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la constatarea incompatibilității. Deputatul poate contesta raportul ANI în instanță. Contactat de Gândul, Radu Miruță afirmă că nu a primit o notificare din partea ANI.

UPDATE | E oficial, ANI anunță că Miruță a constatat incompatibilitatea lui Miruță

„În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Prevederi legale încălcate:

82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor”, anunță ANI, vineri, printr-un comunicat.

Numele lui Miruță apare alături de alte 25 de persoane, în comunicatul ANI.

„Inspectorii de integritate au constatat o avere nejustificată și abateri de la regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese în materie administrativă, în cazul a 26 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010”, este anunțul ANI, urmat de lista celor 26, pe care apare și Radu Miruță.

Știrea inițială

„Buna ziua! Nu am primit până acum vreo notificare”, a transmis Radu Miruță pentru Gândul.