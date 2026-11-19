Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu la Digi24 că nu exclude posibilitatea ca actualul președinte al României să fie susținut de social-democrați pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 2030. Întrebat direct dacă PSD îl va susține pe Nicușor Dan la următoarele alegeri, Grindeanu a evitat să ofere un răspuns categoric și a subliniat că în următorii trei ani și jumătate se pot produce numeroase schimbări pe scena politică.

Întrebat dacă la alegerile prezidențiale din 2030 s-ar putea contura o competiție între Ilie Bolojan, în calitate de candidat al dreptei, George Simion, din partea AUR, și Nicușor Dan, susținut de Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu nu a respins acest scenariu.

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„Vă dați seama cât mai avem? Vreo patru ani și jumătate…sau nu, trei ani și jumătate. Atâtea lucruri se întâmplă în trei ani și jumătate. Cei care, și sunt unii dintre ăștia enumerați de dumneavoastră care își fac mișcările politice acum gândindu-se cum o să fie candidați prin 2030, probabil regretând că n-au putut să fie candidați în 2025, și faptul că în 2025 n-au fost candidați și s-ar fi văzut mari președinți, probabil că își subsumează toate acțiunile în acest moment din perspectiva unei candidaturi în 2030”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Liderul PSD și-a încheiat răspunsul invocând o afirmație atribuită fostului premier britanic Winston Churchill.

„Știți ce zicea Churchill? Că în politică două săptămâni sunt multe. Sper să fie corect citatul. Așa că trei ani și jumătate”, a adăugat Grindeanu.

Grindeanu: „Nicușor Dan n-a fost niciodată candidatul PSD”

Declarațiile au venit după ce Sorin Grindeanu a fost întrebat despre relația actuală dintre PSD și Nicușor Dan, în contextul speculațiilor potrivit cărora președintele ar fi devenit un partener politic apropiat al social-democraților. Președintele PSD a respins interpretarea potrivit căreia ar exista o apropiere politică specială.

„Nicușor Dan n-a fost niciodată candidatul PSD. Eu v-aș ruga să vă uitați în istorie. Nicușor Dan a candidat în 2016, cred că, prima oară la Primăria Generală. Noi am avut-o pe Gabi Firea candidat. A câștigat Gabi Firea. Nicușor Dan a candidat în 2020. Noi am avut pe Gabi Firea. Nicușor Dan a câștigat de data asta dânsul alegerile la București”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a vorbit și despre alegerile prezidențiale din 2025, când PSD, PNL și UDMR l-au susținut pe Crin Antonescu, în timp ce Nicușor Dan a candidat ca independent și a câștigat scrutinul.